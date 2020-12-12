У США схвалили першу вакцину від COVID-19. Експерти називають це важливим кроком у подоланні пандемії

Адміністрація США з контролю за продуктами харчування та ліками (FDA) схвалила для використання в надзвичайних умовах вакцину розроблену Pfizer/BioNTech.

США стали шостою країною, яка схвалила цю вакцину після Великої Британії, Канади, Бахрейна, Саудівської Аравії та Мексики. Схвалення цієї вакцини в ЄС очікується цими тижнями.

Ця вакцина під час випробувань показала 95% ефективності проти COVID-19. Вакцину затвердили, попри занепокоєння щодо алергічних реакцій, які виникли у двох людей, що отримали щеплення у Великій Британії. Співробітники FDA запевнили, що документи до вакцини Pfizer чітко застерігатимуть проти щеплення цією вакциною осіб з серйозними випадками алергій.

Очікується, що Центри з контролю за захворюваностями США (CDC) схвалять використання вакцини в суботу, що дасть старт початку вакцинації. Влада США планує якншайшвидше доставити перші 2,9 мільйона доз вакцини для початку проведення щеплень. Pfizer оголосив, що розпочне поставки негайно після затвердження, а медики у штатах анонсували початок щеплень вже в понеділок.

Щоб забезпечити необхідну температуру зберігання - мінус 70 градусів за Цельсієм - кожен контейнер матиме датчик, що відслідковуватиме його пересування та температурний режим.

Вакцину відправлятимуть з центрів компанії у Мічигані та Вісконсині до інших штатів у обладнаних контейнерах, Щоб забезпечити необхідну температуру зберігання - мінус 70 градусів за Цельсієм - кожен контейнер матиме датчик, що відслідковуватиме його пересування та температурний режим.

Американська компанія медичних поставок McKesson окремо надсилатиме пакети шприців та інших необхідних матеріалів для проведення щеплень.

Президент США Дональд Трамп привітав схвалення вакцини. «Сьогоднішнє досягнення є нагадуванням про необмежений потенціал Америки», - наголосив він у відеоповідомленні.

Член FDA Стівен Хан назвав рішення FDA «значним досягненням у подоланні спустошливої пандемії, від яких постраждали так багато родин у США та у світі».

Кампанія з вакцинації - це «один з необхідних кроків для припинення пандемії, - наводить «Голос Америки» слова Амеш Адалья, науковця Центру Джонса Гопкінса. - Багато хто інфікується, багато потраплять до лікарень, багато помруть до того, як вакцинація матиме істотний вплив на поширення».

Компанія зобов‘язалась поставити 100 мільйонів доз вакцини до США. Вакцина буде безкоштовною для споживачів.

Вакцина розроблена іншою компанією, Moderna, перебуває на розгляді FDA. США замовили 200 мільйонів доз цієї вакцини.

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