Байден вважає Путіна «вбивцею»

Президент США Джо Байден ствердно відповів на питання про те, чи вважає він президента Росії Володимира Путіна вбивцею. Питання прозвучало під час інтерв‘ю Байдена журналісту ABC News Джорджу Стефанопулосу.

Інтерв‘ю було записане наперед і транслювалось в ефірі каналу зранку в середу.

Під час інтерв‘ю Байден також зауважив, що Путін «заплатить ціну» за спроби втрутитись у вибори в США. «Ви це скоро побачите», - додав американський президент.

Він наголосив, що обговорював це питання з Путіним під час телефонної розмови в січні, пише ABC News. «Ми мали довгу розмову, він та я - я його порівняно добре знаю. На початку розмови я сказав: «Я знаю вас, ви знаєте мене. Якщо ми встановимо, що це трапилось, то будьте готові». Президент США зауважив, що з Росією можливі сфери співпраці, і зокрема він вказав на продовження дії угоди із контролю над озброєнням.

В четвер, з посиланням на інформацію від трьох чиновників Державного департаменту США, CNN повідомило, що уряд США вже наступного тижня планує оголосити про запровадження нових санкцій проти Росії.

Санкції стосуватимуться декількох країн, включаючи Росію, Китай та Іран, повідомили посадовці.

У вівторок Офіс директора національної розвідки США (ODNI) опублікував звіт про втручання в американські вибори в 2020 році.

Дивіться також: Столтенберг: "Союзники НАТО залишаються відданими підтримці можливого членства в Альянсі України". Відео