Як США можуть допомогти Україні врятувати чорноземи. Інтерв‘ю з міністром агрополітики Романом Лещенком

Цього тижня у Вашингтоні працювала делегація українських посадовців. Мета - підготовка до зустрічі президентів України і США, запланованої на кінець серпня. Українська служба "Голосу Америки" ексклюзивно поспілкувалась з міністром аграрної політики Романом Лещенком. Міністр поділився планами щодо саміту і розповів про нову амбітну ініціативу, в рамках якої, як сподівається посадовець, США допоможуть Україні зберегти чорноземи і побудувати іригаційну інфраструктуру. Він також розповів про те, чим Україні загрожує зміна клімату і чому американські компанії готові інвестувати в українське сільське господарство.

Ваша поїздка до Вашингтона відбувається перед зустріччю президентів. З чим ви приїхали до США?

Роман Лещенко: Сільське господарство - один з найбільш пріоритетних напрямків економічної співпраці зі Сполученими Штатами. У нас є цілі блоки питань які ми готували до обговорення:

Масштабний іригаційний проект в Україні.

Торгівля та узгодження сертифікатів для експортно-імпортних операцій.

Взаємодія з великими американськими компаніями, які представлені в Україні.

До візиту президента основний фундамент уже закладено і ми продовжуємо працювати, щоб вийти на підписання міжурядових угод. Узгоджуються рамкові домовленості, можливості залучення міжнародних фінансових інституцій в тому числі і банківських інституцій Сполучених Штатів.

Чи можна вже цього місяця очікувати на результати переговорів?

Ми відпрацюємо технічні документи щодо наших проектів та рамкових угод, а деталізація буде після того, як президент України та президент Сполучених Штатів окреслять пріоритети економічної співпраці.

Яким є найбільший пріоритет у співпраці США та України в аграрній сфері?

Україна потребує масштабної іригаційної реформи і відновлення зрошення на більш ніж 2 млн га земель сільськогосподарського призначення

Після проведення земельної реформи, яка дала можливість людям вільно володіти користуватися і розпоряджатися, своєю землею, наступний важливий етап - це інвестиції в землю. Тут безумовним елементом є питання зрошення та дренажу, оскільки в силу глобальних змін клімату, які ми сьогодні бачимо і відчуваємо на території України, ми чітко розуміємо - Україна потребує масштабної іригаційної реформи і відновлення зрошення на більш ніж 2 млн га земель сільськогосподарського призначення.

Для реалізації ініціативи буде створено національного оператора, який буде управляти магістральними каналами, насосними станціями і формувати кооперативи водокористувачів - малих та середніх фермерів - які зможуть отримувати державну компенсацію вартості обладнання. Цей оператор буде публічною акціонерною компанією з міжнародними стандартами корпоративного управління. Він зможе залучати проектне фінансування у тому числі й через інституції Сполучених Штатів.

Наскільки необхідною є програма іригації ?

Без іригаційної реформи ми будемо втрачати величезні масиви наших чорноземів



Ми повинні закласти основи реалізації іригаційної реформи. Без цього, ми будемо просто втрачати величезні масиви наших чорноземів. Деградація земель, вітрова, водна ерозія, опустелювання земель - це те що буде призводити до втрати економічної активності

Повірте, проблеми пов'язані із засухою та зміною температур вже гостро стоять і не лише на півдні, а і в центральному регіоні. Майже половина Черкащини минулого року пережила екстремальну засуху. Люди вперше за роки збирали врожай у дві тонни з гектара кукурудзи той час як ще 5 років тому вони збирали 10-12 тонн врожаю кукурудзи з гектара.

Чи варто побоюватись, що через посуху в українському борщу скоро не буде українського буряку, вирощування якого вимагає значних водних ресурсів?

Питання дуже слушне. У нас сьогодні була зустріч із представниками Міністерства сільського господарства Сполучених Штатів. Що наші колеги фіксують? Що Україна і Молдова знаходяться в дуже ризикованій зоні зміни клімату і мають найшвидше збільшення температурного режиму за короткий строк.

За десять років відбувається зміна кліматичних поясів – те, що було Кримом стає півднем, а те, що було півднем, стає центральною та частково північною частиною України. Фактично 2/3 України у найближчі 10 років, згідно з інформацією аналітичних центрів, стане ризикованою зоною землеробства.

Який міжнародний досвід є корисним в цій сфері?

Ми переконані - через 10 років найбільш цінним ресурсом буде не не нафта і не газ, а прісна вода​

Я не перестаю вивчати досвід Каліфорнії, яка має надзвичайно обмежені водні ресурси, в рази менше, ніж ми маємо навіть на півдні України, але за рахунок дуже правильної системи водокористування, Каліфорнія забезпечує більше 40% овочів та фруктів для Сполучених Штатів. В Каліфорнії чітко розуміють, що вода - це ресурс за який будуть війни. Ми переконані - через 10 років найбільш цінним ресурсом буде не не нафта і не газ, а прісна вода.

Шлях України не унікальний. Казахстан п'ять місяців тому підписав угоду з однією з найбільших іригаційних компаній Сполучених Штатів та міжурядову угоду на реалізацію проекту зрошення на 3 мільйони гектарів.

Сьогодні навіть українські виробники зрошувального обладнання і українські виробники металу експортують продукцію в Румунію Болгарію.

Я постійно акцентую увагу на наших східноєвропейських сусідах - Польща вкладає великі кошти в іригацію. Румунія запустила державну програму реконструкції іригаційних систем. Сьогодні навіть українські виробники зрошувального обладнання і українські виробники металу експортують продукцію в Румунію Болгарію.

Яу роль відіграє той фактор, що зараз постачання води до Криму припинено. Чи має Україна більше водних ресурсів?

Відповідні споруди, дамби, які забезпечували водні ресурси в каналах є, але ці водні ресурси випаровуються під дією температурних режимів і ми дуже багато втрачаємо, а іригаційна реформа дає можливість ці водні ресурси раціонально використати і дати можливість відновлювати землі, які відійшли від зрошення. Ці водні ресурси повинні раціонально використовуватись.

У такої реформи точно так, як і земельної реформи є дуже багато противників. Суспільство дасть оцінку відповідними ініціативам президента лише з часом. Ефект від земельної та іригаційної реформ буде не через рік чи два, а більше - 5 -10 років.

В Україні представлені потужні американські аграрні компанії. Як вони оцінюють цю ініціативу?

Вони ставляться дуже позитивно до цього проекту. У нас був круглий стіл з ключовими компаніями - зернотрейдерами, світовими лідерами таким як Cargill, Bunge, ADM - вони підтримують такі проекти і готові розглядати окремі інвестиції, адже зрошення дає однозначний приріст урожайності і компанії зацікавлені в тому, щоб формувалася додану вартість і щоб якість відповідної продукції покращилася.

Ми говорили про розширення портової інфраструктури, залізничного сполучення. В той же час була дуже відверта розмова з проблемних питань. Це була розмова оф-рекордс. Ми чітко зрозуміли на що нам треба звернути увагу.

Як у Вашингтоні поставились до ваших пропозицій?

Ви знаєте, було дуже приємно за ці кілька днів перебування у Сполучених Штатах, що земельну реформу президента визнають справжньою структурною реформою, яка є фундаментальною з точки зору побудови сучасної ринкової економіки.

Я вважаю, що цей візит президента ознаменує нову сторінку у наших відносинах зі США

Я хочу зазначити, що коли ми презентували наш іригаційний проект, спілкувалися з різними інституціями, нам було дуже легко, тому що вже наявні результати якісних трансформаційних змін, є інституційна спроможність, є політична воля на те, щоб робити далі структурні реформи і, я вважаю, що цей візит президента ознаменує нову сторінку у наших відносинах зі США.

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