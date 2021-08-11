Україна припиняє вивозити відпрацьоване ядерне паливо до Росії

Кабінет міністрів затвердив Державну економічну програму поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних атомних електростанцій на період до 2025 року.

Рішення ухвалено на засіданні уряду 11 серпня.

Згідно з Програмою, відпрацьоване ядерне паливо з Рівненської, Южно-Української та Хмельницької АЕС, яке раніше вивозилося на сховища в Росії, тепер зберігатиметься на Централізованому сховищі біля Чорнобиля. Сховище нині вводиться в експлуатацію і запрацює на повну потужність до 2025 року.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, основна мета затвердженої програми - це енергонезалежність України.

Україна більше не буде залежати від країни-агресора в питаннях атомної безпеки



"Донині Україна вивозила відпрацьоване ядерне паливо з трьох своїх АЕС в Росію, і це коштувало Енергоатому близько 200 млн доларів щороку. Тепер ці кошти можна буде направляти на технологічний розвиток наших атомних станцій, а головне, що Україна більше не буде залежати від країни-агресора в питаннях атомної безпеки. Це важливий крок в 30-ту річницю нашої незалежності" - наголосив Шмигаль.

Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) збудоване американською компанією Holtec International із застосуванням найсучасніших безпечних технологій "сухого" зберігання.

Будівництво розпочалось восени 2017 року; запуск планується до Дня Незалежності 24 серпня 2021 року.

Таким чином, з початком експлуатації Централізованого сховища (ЦСВЯП) у Чорнобилі діятимуть два атомних об'єкти, збудованих компанією Holtec International на кошти міжнародних донорів.

Раніше, у грудні 2020-го, тут було введено в експлуатація СВЯП-2 - сховище, призначене виключно для відпрацьованого ядерного пального з реакторів Чорнобильської АЕС.

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