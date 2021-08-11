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Світ

Україна припиняє вивозити відпрацьоване ядерне паливо до Росії

Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) збудоване американською компанією Holtec International 

Уряд затвердив програму початку експлуатації Централізованого сховища біля Чорнобиля

Кабінет міністрів затвердив Державну економічну програму поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних атомних електростанцій на період до 2025 року.

Рішення ухвалено на засіданні уряду 11 серпня.

Згідно з Програмою, відпрацьоване ядерне паливо з Рівненської, Южно-Української та Хмельницької АЕС, яке раніше вивозилося на сховища в Росії, тепер зберігатиметься на Централізованому сховищі біля Чорнобиля. Сховище нині вводиться в експлуатацію і запрацює на повну потужність до 2025 року.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, основна мета затвердженої програми - це енергонезалежність України.

Україна більше не буде залежати від країни-агресора в питаннях атомної безпеки


"Донині Україна вивозила відпрацьоване ядерне паливо з трьох своїх АЕС в Росію, і це коштувало Енергоатому близько 200 млн доларів щороку. Тепер ці кошти можна буде направляти на технологічний розвиток наших атомних станцій, а головне, що Україна більше не буде залежати від країни-агресора в питаннях атомної безпеки. Це важливий крок в 30-ту річницю нашої незалежності" - наголосив Шмигаль.

Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) збудоване американською компанією Holtec International із застосуванням найсучасніших безпечних технологій "сухого" зберігання.

Будівництво розпочалось восени 2017 року; запуск планується до Дня Незалежності 24 серпня 2021 року.

Таким чином, з початком експлуатації Централізованого сховища (ЦСВЯП) у Чорнобилі діятимуть два атомних об'єкти, збудованих компанією Holtec International на кошти міжнародних донорів.

Раніше, у грудні 2020-го, тут було введено в експлуатація СВЯП-2 - сховище, призначене виключно для відпрацьованого ядерного пального з реакторів Чорнобильської АЕС.

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