У 2020 році у світі вбили 42 журналістів - IFJ

42 журналісті було вбито у світі в 2020 році через їхню роботу, 235 наразі перебувають в ув’язненні, повідомляє Міжнародна федерація журналістів (IFJ) у звіті оприлюдненому до Дня прав людини 10 грудня.

За минулі 30 років було вбито 2658 журналістів, заявляє організація. У багатьох випадках винних не покарано. «У щонайменше 90 відсотках випадків вбивств журналістів у світі взагалі не відбувалось переслідування винних. У двох третинах випадків, вбивць не було ідентифіковано», - йдеться у звіті.

У 2020 році вчетверте за останні п’ять років Мексика очолила перелік країн з найбільшою кількістю вбитих журналістів (13). В Пакистані вбито п‘ятеро, по троє в Афганістані, Індії, Іраку та Нігерії. На Філіппінах в Сомалі та Сирії зареєствровано по два вбивства. По одному - в Росії, Швеції, Камеруні, Гондурасі, Парагваї та Ємені.

Білорусь увійшла до переліку країн з найбільшою кількістю ув‘язнених журналістів - 11, після Туреччини (67), Єгипта (21), Китаю (23), Еритреї (16) та Саудівської Аравії (14).

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