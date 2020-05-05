Висунення Дейтона кандидатом на посаду посла - чудова новина для України, вважають колишні посли США

Президент Трамп запропонував кандидатуру генерал-лейтенанта у відст. Кіта Дейтона на посаду посла США в Україні. Його кандидатуру ще має затвердити Сенат, який зібрався на сесію вперше після початку карантину у понеділок.

Кіт Дейтон добре обізнаний з ситуацією в Україні і наразі є військовим радником США для України в сфері оборони. З 2010 року очолює аналітичний центр Джорджа Маршалла у Німеччині, а раніше 40 років служив у Сухопутних силах США.

Сенатор-республіканець Роб Портман привітав рішення президента Трампа висунути Дейтона на посаду посла США в Україні. Він назвав його другом України та заявив, що підтримає його кандидатуру під час затвердження в Сенаті.

Колишній посол в Україні Вільям Тейлор прогнозує, що кандидатура Дейтона буде затверджена в Сенаті швидко - вже за кілька тижнів: «Я думаю, процедура його затвердження буде легкою. Він військовий професіонал, не належить до жодної партії, а партійна незалежність є важливою рисою американських військових. Тому не буде проблем на ґрунті його партійної приналежності. Він тризірковий генерал, і його дуже поважають».

Він тризірковий генерал, працював в Європі, і він розуміє інтерес США у підтримці України у протидії кремлівській агресії. Крім того, він має підтримку президента Трампа та Держсекретаря. Так що він буде чудовий послом

Призначення Дейтона на посаду посла – добра новина як для США, так і для України, вважає колега Тейлора, колишній посол США в Україні Джон Гербст: «Це чудова новина. Спеціальна повірена Квін виконала прекрасну роботу, але нам потрібен посол. Тому що це надсилає чіткий сигнал – США зацікавлені в Україні. Дейтон буде сильним послом. Він тризірковий генерал, працював в Європі, і він розуміє інтерес США у підтримці України у протидії кремлівській агресії. Крім того, він має підтримку президента Трампа та Держсекретаря. Так що він буде чудовим послом".

Вільям Тейлор додає - Дейтон має унікальний для роботи в Україні досвід: «Дейтон має досвід з безпековою допомогою, знається на конфліктах. Також він відданий справі досягнення Україною успіху. Він дуже добре знає Україну, він регулярно відвідував Україну протягом кількох останніх років».

Дейтон, який працював у Москві, добре розуміє політику Кремля, його досвід може значною мірою допомогти команді Зеленського, який намагається вести з Путіним діалог, каже Джон Гербст: «Дейтон добре розуміє, що Путін веде ревізіоністську гру, яка становить загрозу американській безпеці».

Через шість місяців у нас у США президентські вибори. Я боюся, буде спроба втягнути Україну у наші внутрішньополітичні справи. Тому мати позапартійного посла в Україні буде дуже важливо для того, щоб Україна залишалась поза американською внутрішньою політикою

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер каже, що кандидатуру Дейтона привітали і в посольстві США у Києві: «Генерал Дейтон був старшим радником Пентагону з питань оборони в Україні останні кілька років, тому він розуміє ситуацію в Україні. Я говорив з людьми з посольстві у Києві і вони кажуть, що він добре розуміє Україну. І йдеться не лише про конфлікт з Росією. Йдеться про більш широку проблематику країни. Так що Дейтон – це дуже хороший вибір».

Критично важливим для України, стверджує Пайфер, є той факт, що Дейтон не належить до жодної партії: «Через шість місяців у нас у США президентські вибори. Я боюся, буде спроба втягнути Україну у наші внутрішньополітичні справи. Тому мати позапартійного посла в Україні буде дуже важливо для того, щоб Україна залишалась поза американською внутрішньою політикою».

Чи зміниться політика США по відношенню до України з новим послом? Стівен Пайфер переконаний, що вона залишиться незмінною: «Будь-який посол повинен впроваджувати політику Вашингтона, так що політика залишиться та сама. Що нового принесе у разі призначення генерал Дейтон – це трошки інший стиль. Але це нормально. Кожна людина має свій власний стиль керівництва. Я сподіваюсь, що це буде дуже сильний стиль керівництва. У війську велике значення мають риси лідера. І той факт, що генерал-лейтанант Дейтон має три зірки свідчить про те, що його дуже поважають у війську не лише як офіцера, але і як лідера».

В Україні є корумповані олігархи, які ставлять під загрозу майбутнє України. Я думаю, генерал Дейтон буде підтримувати боротьбу з корупцією

Одним з пріоритетів нового посла буде також продовження реформ в Україні, і у першу чергу боротьба з корупцією та корумпованими олігархами, каже Вільям Тейлор: «Не всі олігархи корумповані. І не всі корупціонери є олігархами. Але в Україні є корумповані олігархи, які ставлять під загрозу майбутнє України. Я думаю, генерал Дейтон буде підтримувати боротьбу з корупцією».

Висунення кандидатури Дейтона привітали і в українському уряді. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який вже зустрічався з генералом та назвав взаємодію з ним «чудовою», заявив, що з нетерпінням чекає прибуття Дейтона до Києва.

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