Резолюцію про невизнання анексії Криму Росією схвалив Комітет Конгресу США з закордонних справ

Комітет з закордонних справ Палати представників Конгресу США схвалив резолюцію, в якій закріплюється політика США щодо невизнання анексії Криму Росією. Резолюція отримала підтримку конгресменів як від Республіканської, так і від Демократичної партій США.

Адміністрація США не визнаватиме, ні прямо, ні опосередковано претензії Росії на суверенітет над територією, повітрям та водами Криму, йдеться в резолюції.

За сім років подібну резолюцію затверджували в Конгресі вже двічі, а її положення ставали частиною закону про оборонний бюджет США щороку, заявив один із співавторів резолюції Джеррі Конноллі. Він висловив сподівання на успішне затвердження резолюції Конгресом і цього разу.

Під час розгляду законопроекту американські законодавці від обох партій засвідчили підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Непорушність кордонів - одна з найміцніших засад міжнародного правопорядку, вказав голова Комітету конгресмен-демократ Грегорі Мікс.

«Хоча країни у світі можуть дуже по-різному розуміти норми та підходи щодо основоположних питань, таких як дипломатія, торгівля, захист прав людини, громадянські свободи, та інші, не існує засади, щодо якої є більш широка згода, як незаконність вторгнення до території іншої країни. Однак саме це зробила Росія під час незаконного вторгнення у 2014 році і незаконних претензій на суверенні права в Криму», - зауважив Мікс.

Світ і особливо деякі європейські країни після семи років агресії Росії, певної межі «звикли до питання Криму», - наголосив у своєму виступі Стів Шебот конгресмен від Республіканської партії та один із співавторів резолюції.

Шебот назвав «соромом» стриману відповідь деяких європейських країн на спробу незаконної анексії і гірко відзначив, що європейців, «очевидно більше турбує «Північний потік 2», ніж ця агресивна дія, одна з найагресивніших дій, які ми бачили з Другої світової війни».

Шебот порівняв агресію Росії в Криму з захопленням Саддамом Хуссейном Кувейту.

Конгресмен від Демократичної партії Білл Кітінг у своєму виступі вдався до ще більш разючих порівнянь, нагадавши еру Гітлера та Сталіна.

«Дії Путіна порушують основні принципи післявоєнного світового порядку на рівні, небаченому з ери Гітлера або Сталіна, коли одна європейська держава захоплює значну частину іншої», - наголосив Кітінг.

У своїх виступах конгресмени наголошували і на тому, що прийняття резолюції є надзвичайно важливим сигналом стосовно того, що захист територіальної цілісності України залишається пріоритетом Конгресу, в той час, коли Росія стягнули велику кількість військ до кордону з Україною.

«Цей час - критично важливий. Це час, коли ми бачимо найбільше нагромадження російських військ на російсько-українському кордоні та в Криму з днів перед незаконною анексією Криму в 2014 році.

«Захоплення Криму - це лише верхівка айсбергу путінської агресії», - погоджується Конноллі, вказуючи, що десятки тисяч російських військових залишаються поблизу кордону з Україною, а Росія веде агресивні дії і в інших країнах.

Він вказав, що затвердження резолюції є «конкретною дією» на додачу до заяв адміністрації США.

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