В Конгресі США дії наближеного до Путіна олігарха Пригожина назвали «загрозою національним інтересам та безпеці»

Палата представників Конгресу США підтримала резолюцію, прийняту в американському Сенаті, де йдеться про загрозу для національної безепки та інтересів США, яку становить діяльність наближеного до російського президента олігарха Євгена Пригожина.

В резолюції законодавці закликали уряд США серйозно розглянути можливість запровадження додаткових санкцій проти проти Пригожина, який перебуває під санкціями США з 2016 року, а також ретельно координувати політику санкцій з міжнародними партнерами.

В резолюції американські законодавці наголосили, що Пригожин вважається фінансистом компанії бойовиків «Група Вагнера», що перебуває під санкціями, та Агентства досліджень Інтернету, так званої «фабрики тролів», яка також перебуває під американськими санкціями за спроби втручання до виборів 2016 року у США.

Законодавці відзначили, що «Група Вагнера» була долучена до «захоплення російським військом та незаконної анексії Криму в лютому-березні 2014 року а також в наступних інтервенціях у східні донецький та луганський регіони України».

Резолюція також перераховує інші дії в яких звинувачують Пригожина та його компанії, зокрема в Лівії, Сирії та різних країнах Африки.

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