Проект оборонного бюджету США 2021 передбачає $250 мільйонів допомоги Україні, посилює санкції проти «Північного потоку 2»

Комітети зі збройних послуг обох палат американського Конгресу в четвер узгодили текст проекту оборонного бюджету США (NDAA) на наступний рік.

Законопроект NDAA визначає основні оборонні пріоритети США на 2021 рік і передбачає фінансування на суму близько 740 мільярдів доларів.

Текст законопроекту містить важливі положення з надання оборонної підтримки Україні а також зі стримування Росії.

Законопроект уповноважує надання оборонної допомоги Україні обсягом 250 мільйонів доларів в рамках ініціативи із Безпекової допомоги Україні, включаючи 75 мільйонів летальної допомоги а також розширює повноваження влади США з підтримки України у стримуванні Росії, йдеться у довідці щодо законопроекту, оприлюдненій Комітетом Сенату США зі збройних послуг.

В тексті законопроекту також міститься вимога проведення повної оцінки військової спроможності України, здатності захистити суверенітет проти російської агресії, а також оцінки ресурсного плану безпекової допомоги Україні у задоволенні оборонних потреб.

Серед заходів зі стримування агресії Росії, законопроект продовжує дію обмеження на оборонну співпрацю з Росією, передбачає розширення санкцій проти газотранзитного проекту «Північний потік 2» а також «обов’язкове запровадження санкцій» проти Туреччини за купівлю російської ракетної системи С-400, йдеться у викладі законопроекту, оприлюдненому в четвер.

На робочому рівні текст підтримали члени відповідних комітетів від обох партій. Тепер законопроект буде передано на голосування.

Оглядачі очікують, що голосування за проект може відбутись вже наступного тижня, незважаючи на позицію президента США Дональда Трампа, який погрожував заветувати законопроект, якщо до нього не буде включено положення, які посилюють відповідальність соцмереж за розміщені там повідомлення, і скасовують відповідний захист для соцмереж, так званий «Розділ 230».

«Я заветую» - так відреагував президент США Дональд Трамп на повідомлення про те, що питання скасування Розділу 230 не включено до тексту бюджету.

Трамп повторив критику законопроекту NDAA 4 грудня.

«Навіщо мати дорогий Закон про оборонне фінансування, якщо техгіганти можуть бігати колами навколо вас і безпеки нашої країни? Припиніть Розділ 230 негайно!» - твітує президент.

Голова Комітету Сенату зі збройних послуг республіканець Джон Інгоф, хоча і погодився з позицією президента про необхідність скасування Розділу 230, але зауважив, що «положення не стосується війська».

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