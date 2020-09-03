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Конгресмени США закликали Держдеп збільшити підтримку народу Білорусі

Американські конгресмени, що представляють обидві партії, звернулись з листом до держсекретаря США, закликавши його надавати більш активну підтримку опозиції в Білорусі.

«Ми закликаємо Вас та адміністрацію виявити більше лідерства і продовжити дипломатичні зусилля, включаючи збільшення співпраці з ЄС та партнерами, які поділяють цю позицію, щоб негайно припинити насильство та придушення протестів, звільнити політичних в‘язнів і розпочати діалог на шляху до проведення вільних і справедливих виборів за участі міжнародних спостерігачів», - йдеться у листі, підписаному конгресменами - республіканцями Адамом Кінзінгером та Браяном Фіцпатріком а також конгресменами-демократами Марсі Каптур та Грегорі Міксом.

Законодавці закликали надати підтримку громадянському суспільству Білорусі, «яке має провести складні політични переговори, необхідні для потенційного переходу влади, зменшуючи ризики COVID-19 для здоров‘я», надати гуманітарну допомогу постраждалим від репресій, підтримати роботу Радіо Свобода.

Якщо ситуація не покращиться, конгресмени вважають за необхідне «забезпечити втілення та розширення санкцій проти Лукашенка та внутрішніх і іноземних гравців, відповідальних за вчинення порушень прав людини, підтримку насильства, довільні арешти та шахрайство на виборах». В листі йдеться про те, що Росія швидко відреагувала, надавши режиму Лукашенка «дипломатичну підтримку, посиливши пропаганду проти білоруської опозиції, надавши медіа ресурси, кібер ресурси, розвідку, радників з безпеки, та інше».

Американські законодавці підкреслили свою солідарність з «тисячами хоробрих чоловіків та жінок з Білорусі, які вимагають, щоб їхні голоси почули» і висловили сподівання, що протестувальники «стануть натхненням для тих в регіоні та світі, хто любить свободу, хто вважає, що влада має захищати основоположні права та свободи людини, а не порушувати їх».

В середу Держсекретар США Майк Помпео запевнив, що США тісно координують з Європейським Союзом можливе запровадження санкцій через ситуацію в Білорусі.

«У тісній координації з нашими трансатлантичними партнерами ми разом розглядаємо можливість запровадження значних цілеспрямованих санкцій проти будь-кого, відповідального за порушення прав людини», - заявив головний дипломат США.

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Що робить сьогодні білоруська опозиція, та що очікує від західних країн та Росії? Ексклюзивне інтерв’ю Світлани Тихановської. Відео
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Що робить сьогодні білоруська опозиція, та що очікує від західних країн та Росії? Ексклюзивне інтерв’ю Світлани Тихановської. Відео

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