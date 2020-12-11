Консультативна група американської FDA рекомендує затвердити вакцину Pfizer

Група зовнішніх радників Адміністрації США з контролю за продуктами харчування та ліками (FDA) переважною більшістю голосів підтримала рекомендацію затвердити вакцину Pfizer/BioNTech для використання в надзвичайних умовах проти COVID-19.

Радники дійшли висновку, що вакцина від Pfizer та її німецького партнера BioNTech, загалом, є безпечною та ефективною для використання дорослими та підлітками від 16 років.

Тепер Адміністрація США з контролю за продуктами харчування та ліками має прийняти рішення про так затвердження. FDA зазвичай дотримується порад групи радників.

Вакцину можуть розпочати використовувати через декілька днів після затвердження.

Вакцину затвердили, попри занепокоєння щодо алергічних реакцій, які виникли у двох людей, які отримали щеплення у Великій Британії. Співробітники FDA запевнили, що документи до вакцини Pfizer чітко застерігатимуть проти щеплення цією вакциною осіб, з серйозними випадками алергій.

У Pfizer заявили, що до кінця грудня нададуть 25 мільйонів доз вакцини США.

Перші поставки будуть зарезервовані для медичних працівників та мешканців геріатричних пансіонатів.

За оцінками експертів, масова вакцинація має охопити щонайменше 70 відсотків населення США, щоб досягти колективного імунітету - точки, в якій вірус може бути контрольований.

Рішення було прийнято, коли випадки захворювання на COVID-19 критично зросли й по всій країні, і в середу смертність досягла найвищого одноденного максимуму - понад 3100.

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