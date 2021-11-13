Українські та американські кораблі провели спільні маневри в Чорному морі

«Бачились сьогодні з друзями з Румунії, Туреччини та України в Чорному морі», - йдеться в соцмедійному дописі командування Шостого флоту США, розміщеному в п‘ятницю.

Флагман Шостого флоту США корабель «Маунт Вітні», ракетний есмінець США «Портер» та корабель постачання США «Джон Ленталл» провели маневри спільно з румунськими, турецькими та українськими кораблями, повідомили ВМС США у Facebook.

Від України в маневрах взили участь середній десантний корабель ВМС України «Юрій Олефіренко» та патрульний катер «Слов‘янськ».

«Подібні партнерства ВМС забезпечують свободу навігації в міжнародних водах для всіх країн Чорного моря», - говорять війскові США.

Флагман Шостого флоту США «Маунт Вітні» перебуває в Чорному морі з 1 листопада. 12 листопада «Маунт Вітні» та «Портер» прибули до румунського порту Констанца.

«Присутність кораблів в Чорному морі демонструє відданість колективній безпеці з боку ВМС США та НАТО а також колективному захисту європейського регіону і зміцнює альянс НАТО», - заявили ВМС США.

Росія виступає проти присутності кораблів США в Чорному морі. Російський президент Володимир Путін в п’ятницю заявив що Росія не буде проводити незаплановані навчання в Чорному морі у відповідь на маневри НАТО, але назвав «серйозним викликом для Росії», зокрема використання авіації в ході таких навчань.

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