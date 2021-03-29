«Ось тепер мені страшно», - головний епідеміолог США про зростання кількості заражень на COVID-19

«Ось тепер мені страшно». З такими словами директорка Центрів США з контролю над хворобами (CDC) д-р Рошель Валенські звернулась до американців у понеділок, коментуючи зростання кількості випадків заражень на COVID-19.

Щоденна кількість заражень зросла до 60 000 - 70 000 випадків всередньому за минулий тиждень, після тривалого часу, коли кількість заражень була стабільною на рівні приблизно 50 000 випадків. Кількість смертей від COVID-19 за минулий тиждень зросла на 3%.

Я звертаюсь до вас не обов‘язково як директор CDC і не лише як директор CDС, але як дружна, мати, донька, з проханням ще трохи протриматись



Коментуючи причини збільшення кількості заражень Валенські вказала на те, що американці стали більше подорожувати а також на поширення нових, більш заразних, штамів коронавірусу.

Валенські закликала американців продовжувати дотримуватись протиепідемічних обмежень, особливо з огляду на сподівання, що швидке розповсюдження вакцинації у США може зупинити поширення хвороби.

«Я звертаюсь до вас не обов‘язково як директор CDC і не лише як директор CDС, але як дружна, мати, донька, з проханням ще трохи протриматись», - сказала Валенські під час брифінгу для преси.

«Ми маємо багато очікувань, сподівань та потенціалу та причин сподіватис, але ось тепер мені страшно», - додала вона.

Дивіться також: Експерти у США про справжню ефективність вакцини AstraZeneca та наслідки скандалу. Відео