Більше 100 000 людей померли від COVID-19 у США

Більше 100 000 американців померли від нового коронавірусу COVID-19 у США станом на середу. В країні зареєстровано найбільше смертей від вірусу в світі. На другому місці цієї сумної статистики - Велика Британія, де зареєстровано більше 37 000 смертей від COVID-19.

За кількістю смертей від вірусу на 100 000 населення, США перебувають на дев’ятому місці у світі, згідно до даних університету Джонса Гопкінса. 8 з 10 країн з найбільшою кількістю жертв від вірусу на 100 000 населення - це країни Європи.

Для того, щоб вшанувати пам‘ять померлих, американські сенатори від обох партій закликають провести хвилину мовчання в понеділок.

«Країна має вшанувати цей темний момент в єднанні та ясності, - говорить сенатор Барян Шатц з Гаваїв. - У цей час практично непередаваного болю важливо зупинитись і вшанувати кожне втрачене життя, бути разом у скорботі».

«Пандемія COVID-19 спустошила нашу країну, - говорить сенаторка Ліза Мурковські з Аляски. - Забагато родин пережили страждання близьких. Через суворі ізоляційні заходи, більшість з тих, хто втратив близьку людину, був позбавлений можливості попрощатись в лікарні. Багато хто не зміг провести відповідні пам‘ятні церемонії вшанування тих, кого втратили».

Цими вихідними у США було приспущено прапори на знак жалоби за померлими від вірусу.

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