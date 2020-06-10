Декілька штатів у США реєструють зростання госпіталізації хворих на корнавірус

Щонайменше дев‘ять штатів у США повідомили про зростання госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Така тенденція спостерігається після довгих вихідних наприкінці травня, коли були повідомлення про великі зібрання людей під час святкування Дня Пам‘яті у США.

Починаючи з Дня Пам‘яті, в Техасі зареєстровано 36% зростання кількості нових заражень на коронавірус. Кількість ушпиталень також є рекордно високою для штату - на рівні 1935 в понеділок та 2056 на ранок вівторка, пише The Washington Post.

У штаті Аризона директор з питань охорони зоров’я Кара Крайст видала вказівку медичним закладам «повністю активізувати» плани з надзвичайних ситуацій, пише місцева преса.

Найбільша мережа медичних закладів штату Banner Health повідомила у Twitter в понеділок, що її заклади з інтенсивної терапії наближаються до заповнення, а кількість пацієнтів з COVID-19, підключених до апаратів штучного дихання, зросла в чотири рази протягом минулого місяця, повідомляє Reuters.

Голова організації медпрацівників штату Уілл Гамбл в коментарі агентству заявив, що перед губернатором Аризони стоїть непростий вибір: «Він мусить або а) розгорнути польові шпиталі, або б) видати ще один наказ залишатись вдома, або в) і те і друге».

У США зареєстровано майже два мільйони заражень на COVID-19 і більше 110 000 смертей від вірусу, згідно до даних університету Джонса Гопкінса.

За оцінками дослідників Вашингтонського університету, оприлюднених в понеділок, кількість смертей від коронавірусу у США може перевищити 145 000 станом на серпень. Лише декілька днів тому оцінки дослідників були меншими приблизно на 5 000.

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