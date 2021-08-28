Епідеміологи США дослідили, як через одного вчителя розпочався масштабний сплеск пандемії COVID-19 у школі

Невакцинований вчитель, який знімав маску в класі, коли читав вголос, заразив 50% учнів класу. Про це йдеться в дослідженні Центрів США з контролю над захворюваннями, який ретельно вивчив походження сплеску пандемії в одній з каліфорнійських шкіл.

Цей випадок припав на час поширення більш заразного штаму коронавірусу «Дельта» у США.

З 23 травня по 12 червня 2021 року, 26 лабораторно підтверджених випадків зараження на COVID-19 зафіксували у учнів початкової школи округу Марін в Каліфорнії та їхніх родин, після контакту з невакцинованим зараженим вчителем, йдеться в повідомленні на сайті CDC.

В одному з класів рівень заражень склав 50% і ризик корелював з тим, наскільки близько діти сиділи до вчителя. 8 з 10 дітей, які сиділи в перших двох рядах заразились.

CDC відзначає, що вакцини ефективно захищають від штаму «Дельта», але ризик передачі серед невакцинованих осіб підвищений.

«На додаток до вакцинацій, важливо ретельно дотримуватись нефармацевтичних методів запобігання, включаючи масковий режим», щоб навчання в школі відбувалось безпечно, заявляють епідеміологи.

Як повідомляв «Голос Америки», на тлі поширення «Дельта»-штаму коронавірусу, кількість госпіталізацій у США зростає і, згідно з даними американського Міністерства внутрішньої безпеки, кількість госпіталізованих з COVID-19 перевищила 100 000 осіб.

Кількість госпіталізацій серед дітей також зросла, після того, як в серпні почали працювати школи в деяких американських штатах. Все ж, діти порівняно рідше потрапляють до лікарень з коронавірусом, ніж дорослі - серед госпіталізованих з COVID-19 у США діти становлять 1,8%.

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