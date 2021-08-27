Як захистити дітей від COVID-19 в школі - поради головного хірурга США

Масковий режим, провітрювання приміщень, регулярне тестування а також вакцинація дорослих, з якими спілкується дитина, значно зменшують ризик заражень на COVID-19, заявив головний хірург США Вівек Мурті, пише CNN.

"Якщо дорослі, які спілкуються з ними [дітьми] вакциновані, всі в родині зробили щеплення, це значно зменшує ризик для наших дітей", - заявив Мурті під час виступу в Фундації Американської торгової палати США в четвер.

Він закликав батьків дітей, які не пройшли щеплення, носити маску поза помешканням.

"Якщо у вас є невакциновані діти, або ви мешкаєте з людьми з послабленим імунітетом - за таких умов ще більш важливо, навіть якщо ви вакциновані, носити маску при спілкуванні з людьми в приміщенні поза домівкою", - наголосив посадовець.

Наразі щеплення у США можить робити дітям старше 12 років. До кінця цього року, вакцину може бути схвалено і для щеплення дітей до 12 років, сподівається Мурті.

"Якщо все спрацює добре, за ідеальних умов, ми зможемо вакцинувати дітей до 12 років до кінця календарного року", - заявив посадовець.

Мурті закликав серйозно ставитись до ризиків, які коронавірусна хвороба становить для дітей. Він візначив, що це захворювання не є "безпечним для дітей"

На тлі поширення більш заразного штаму коронавірусу «Дельта», кількість госпіталізацій у США зростає. Згідно з даними американського Міністерства внутрішньої безпеки, кількість госпіталізованих з COVID-19 перевищила 100 000 осіб. Це найвищий рівень госпіталізацій з січня цього року, згідно з оцінками The Washington Post.

Кількість госпіталізацій серед дітей також зросла, після того, як в серпні почали працювати школи в деяких американських штатах. За оцінкою CNBC, кількість госпіталізацій з COVID-19 серед дітей досягла найвищого значення за рік. Все ж, діти порівняно рідше потрапляють до лікарень з коронавірусом, ніж дорослі - серед госпіталізованих з COVID-19 у США діти становлять лише 1,8%.

Епідеміологи заявляють, що вакцини дають ефективний захист від штаму «Дельта». Повну вакцинацію від COVID-19 пройшли 51,7% американців, повідомляють Центри США з контролю над захворюваннями, а 61% отримали щонайменше одну дозу вакцини.

Шкільні округи та державні установи у США почали запроваджувати вимоги вакцинації для студентів та працівників. Пентагон ввів вимогу вакцинації американських військових цього тижня, після того, як регулятор у США надав повне схвалення вакцини Pfizer BioNTech. Раніше цю вакцину застосовували на основі дозволу на використання у надзвичайних умовах пандемії.

В статті використано матеріали CNN, The Washington Post, CNBC.

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