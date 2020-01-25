Кількість жертв коронавірусу в Китаї зросла до 41

Кількість людей, які загинули від коронавірусу в Китаї, зросла до 41, кількість інфікованих перевищила 1200 осіб в 29 провінціях, повідомила Національна комісія з охорони здоров‘я Китаю.

Серед інфікованих 15 медпрацівників, один лікар загинув, пише «Голос Америки».

Наприкінці минулого року вірус було зареєстровано в китайському місті Ухань. Як і 16 інших китайських міст, Ухань наразі закрито для відвідувань. «Моторизованим засобам пересування не дозволено проїзд до населених районів центру», - повідомляє місцева влада.

Пам‘ятки культури, такі як Заборонене місто в Пекіні а також Діснейленд у Шанхаї закрито для відвідувачів на невизначений термін.

В Гонконгу оголошено надзвичайний стан а також скасовано святкування з нагоди китайського Нового року.

Вірус шириться іншими країнами. П‘ять випадків було повідомлено в Таїланді. Австралія зареєструвала чотири випадки. Франція, Японія, Малайзія та Тайвань повідомили по три випадки.

В Україні оголосили про підозру на виявлення вірусу.

Сполучені Штати та В‘єтнам повідомили про два випадки. Непал зареєстрував один випадок.

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