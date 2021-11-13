«Локдаун для невакцинованих». В Європі поновлюють карантинні обмеження

На тлі нового сплеску пандемії COVID-19, деякі європейські країни поновлюють карантинні обмеження.

Австрія планує запровадити карантинні обмеження для невакцинованих осіб, починаючи з понеділка на державному рівні. Влада країни оголосила про введення локдауну в двох провінціях, Верхній Австрії та Зальцбургу. Там невакциновані мешканці зможуть виходити з дому лише за нагальної потреби, наприклад, щоб придбати продукти харчування, або сходити в лікарню.

«Локдаун для невакцинованих означає, що не можна лишати домівку, крім якщо потрібно ходити на роботу, до крамниці, розім’яти ноги - тобто точно те, через що ми пройшли в 2020-му», - заявив канцлер Австрії Александер Шалленберг.

Уряд Німеччини звернувся до громадян із закликом уникати великих зібрань.

З суботи в Нідерландах запрацював частковий локдаун. Прем‘єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив про обмеження роботи магазинів, ресторанів, заборону на великі зібрання, також спортивні змагання проходитимуть без глядачів.

Оголошення про частковий локдаун викликало акцію протесту в Гаазі, на яку зібрались сотні протестувальників. Правоохоронці застосували проти них водні гармати, після того, як, заявляють в поліції, в правоохоронців полетіло каміння.

Європа знову стала епіцентром коронавірусу. Про це в четвер заявив регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров‘я Ганс Клюге. «Згідно з прогнозом, що заслуговує на довіру, якщо ми залишимось на цій траекторії, ми матимемо ще півмільйона смертей від COVID-19 в Європі та Центральній Азії до кінця лютого наступного року», - сказав Клюге в четвер.

Згідно з даними Reuters, в Австрії вакциновано 65% населення, що відповідає середнім показникам ЄС. Рівень вакцинації в Нідерландах перевищує 80%. В Україні рівень вакцинації складає 19%.

В статті використано матеріали АР, Reuters.

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