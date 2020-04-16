У США протестують проти обмежувальних заходів, введених у зв‘язку з епідемією

В американському штаті Мічиган робітники заблокували дороги після того, як губернаторка штату Гретхен Вітмер оголосила про подовження дії обмежувальних заходів.

Сотні автомобілів та вантажівок виїхало на вулиці столиці штату. Розен Понковські, президентка Консервативної коаліції Мічигану, яка організувала протести, виступає проти запровадження однаково різких обмежень в різних районах штату. «Губернаторка Вітмер знищить ваш бізнес, перед тим, як дозволить громадянам відповідати за власну поведінку. Це божевілля», - говорить Понковські в коментарі Fox News.

Губернаторка назвала акцію політичним протестом. «Насправді це був політичний протест, виклик науці, найкращим практикам, застосованим у вказівках залишатись вдома», - сказала Вітмер в коментарі MSNBC.

Виступаючи перед пресою в середу Трамп оголосив свої плани оприлюднити нові вказівки з соціального дистанціювання в четвер, після розмови з губернаторами 50 американських штатів

В штаті зафіксовано 27 000 випадків зараження COVID-19. Від вірусу померло 1700 осіб.

Подібні, хоча і не такі численні протести відбулись і в інших містах у США. В середу біля 100 протестувальників вийшли на вулиці столиці штату Кентуккі, намагаючись зірвати виступ перед пресою губернатора Енді Бешіра. Протестувальники скандували: «Хочемо роботи» та «Факти, а не страх». В понеділок біля сотні протестувальників вийшли на вулиці столиці штату Огайо. В Юті також сотні протестувальників у середу виступали проти закриття роботи підприємств та установ на час епідемії.

Протести відбуваються на тлі дискусії президента США Дональда Трампа з губернаторами штатів стосовно того, коли варто знімати обмеження на пересування та економічну діяльність, введені на час епідемії.

Виступаючи перед пресою в середу, Трамп оголосив свої плани оприлюднити нові вказівки з соціального дистанціювання в четвер, після розмови з губернаторами 50 американських штатів.

Дивіться також: Час-Тайм. Трамп зупиняє фінансування ВООЗ – подробиці, реакції