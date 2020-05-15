Чи спрацювала «Шведська модель» стримування коронавірусу - дискусія на шпальтах світових ЗМІ

Європейські країни починають усувати карантинні обмеження, запроваджені в березні-квітні цього року у відповідь на поширення епідемії коронавірусу.

На відміну від багатьох інших європейських країн, Швеція не запроваджувала жорсткі обмеження. Влада рекомендувала шведам регулярно мити руки і прикривати рот та ніс під час кашлю, чи чхання. Хоча деякі магазини і встановили бар‘єри з оргскла між покупцями та продавцями, обмежень на громадські зібрання введено не було, магазини, ресторани та інші заклади продовжили працювати, а також здійснювались авіаперевезення.

В країні з населенням більше 10 мільйонів кількість смертей від коронавірусу перевищила 3 500.

Епідемія у Швеції була значно більш смертоноснішою, ніж у її сусідів, - пише The New York Times, зазначаючи, що цифри все ж були кращі, ніж в багатьох країнах, які запровадили карантинні обмеження.

Епідеміолог країни Андрес Тегнелл заявив, що такий високий рівень смертей був неочікуваним. «Ми розраховували, що більше людей захворіє, але кількість загиблих справді стала здивуванням для нас», - сказав Тегнелл пресі минулого тижня.

Більше 12% тих, у кого діагностували коронавірус COVID-19 в Швеції померли, що є високим показником серед країн світу, пише Business Insider. Все ж, зауважує видання, порівняно невеликий рівень тестувань у Швеції міг призвести до того, що було пропущено певну кількість випадків захворювань, що протікали не у важкій формі. Половина всіх смертей у Швеції припадає на будинки по догляду за літніми людьми.

Немає кореляції між жорсткістю карантинних обмежень та кількістю смертей, пише Саймон Дженкінс в статті для The Guardian. Він зауважує - режими найбільш суворого карантину - в Італії, Іспанії, Новій Зеландії, Великій Британії та Китаї - дали як високі, так і низькі показники смертності на мільйон населення. У Швеції рівень смертності від коронавірусу склав 319 на мільйон населення, що значно перевищує цифри сусідніх країн, таких як Норвегія, або Данія, де смертність від вірусу становила 40 та 91, відповідно. Однак смертність у Швеції була значно меншою, ніж в Британії та Іспанії, де цей рівень становив 465 та 569 на мільйон населення, відповідно.

Незважаючи на те, що країна не запроваджувала повних карантинних обмежень, епідемія боляче вдарила по економіці Швеції, пише The New York Times. ВВП країни, за прогнозами шведського центробанку, впаде на 7-10% цього року, що відповідає прогнозам по ЄС.

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