У США більше 2400 померло від COVID-19 за добу - найбільша кількість за епідемію

Кількість померлих від коронавірусу COVID-19 у США склала 2 405 за минулу добу, згідно до даних Університету Джонса Гопкінса. Збільшення відбулось після декількох днів спадання кількості смертей.

Підвищення може бути пов‘язане з переглядом методології в Нью-Йорку, де місцева влада включила до кількості смертей від коронавірусу померлих, яким не проводився тест на цю хворобу, пише USA Today.

У вівторок влада Нью-Йорка додала ще 3 778 загиблих до загального обрахунку жертв хвороби, що збільшило загальну кількість смертей від хвороби в місті до 10 367.

«За кожним загиблим є друзі, родина, кохані. Ми хочемо забезпечити, щоб кожного ньюйорківця померлого від COVD-19 обрахували, - йдеться в заяві члена комісії з питань охорони здоров‘я Осіріса Бербота. - Частиною одужання міста є скорбота за померлими через COVID-19. Хоча ці дані відображують трагічний вплив вірусу на наше місто, це також допомагає нам визначити масштаб та обсяг епідеміх і спрямувати нас у наши рішеннях».

Серед смертей, найбільш імовірно спричинених COVID-19 у США, 60% трапилось у лікарні, 22% - вдома і 18% в будинках для старшого населення та тривалого догляду, зазначає Politico.

Країна з третім за величиною населенням у світі переступила поріг у 600 000 зареєстрованих випадків зараження та 26 000 смертей від COVID-19.

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