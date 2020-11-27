Пандемія COVID-19 не послабиться і до Нового року, прогнозує головний інфекціоніст США

Цьогорічний святковий сезон у США буде важким, а кількість заражень на COVID-19 продовжить зростання у грудні, січні та лютому вважає головний інфекціоніст США д-р Ентоні Фаучі. Про це він розповів в інтерв‘ю USA Today.

Давайте в цій ситуації покажемо нашу любов та відданість людям, подбавши про їхню безпеку

«Якщо спалах посилюватиметься і кількість заражень за добу продовжить перевищувати 100 000, а кількість смертей - 1300 і рахунок зростатиме ... я не бачу, щоб ситуація змінилась на Різдво чи Новий рік, порівняно з Днем подяки», - сказав експерт в інтерв‘ю минулого тижня.

Фаучі закликав американців утриматись від подорожей на свята і сказав, що вітатиме свою родину онлайн. «Щодо моєї сім‘ї, я кажу, що ми добре святкували День подяки та Різдво минулого року. Ми з нетерпінням очікуємо на чудовий День подяки та Різдво в 2021. Давайте в цій ситуації покажемо нашу любов та відданість людям, подбавши про їхню безпеку».

Все ж перед Днем подяки, який американці святкували у четвер цього тижня, різко зросла кількість подорожей. Майже 3 мільйони американців пройшли через контроль в аеропортах минулими вихідними, пишуть ЗМІ. В неділю було зафіксовано найбільшу кількість подорожей з березня.

В четвер у США було зареєстровано 181 000 нових випадків заражень на COVID-19. Посадовці в багатьох штатах запровадили протиепідемічні обмеження.

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