У США вперше схвалили тест на коронавірус для використання вдома

Адміністрація США з контролю за якістю продуктів харчування та ліків надала дозвіл на використання в надзвичайних умовах тесту на коронавірус, який можна робити в домашніх умовах, йдеться в оголошенні установи, виданому у вівторок.

Тест, розроблений каліфорнійською компанією Lucira Health, продається за рецептом лікаря і, за очікуваннями, коштуватиме 50 доларів, повідомляють у компанії. Лікар може видати такий рецепт у випадку підозри коронавірусної хвороби у пацієнта.

На аналіз береться мазок з носа, для отримання результатів потрібно 30 хвилин. Цей аналіз можуть робити особи після 14 років самостійно, або діти менше 14 років за допомогою медпрацівника, йдеться у повідомленні адміністрації.

«Тепер більше американців, які можуть мати COVID-19 зможуть вжити негайних заходів на основі результатів, щоб захистити себе і оточуючих», - сказав Джефф Шурен, директор Центру інструментів та радіології Адміністрації США з контролю за якістю продуктів харчування та ліків.

Наразі у США використовуються більше 300 видів аналізів на коронавірус, більшість з яких вимагає лабораторних умов проведення.

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