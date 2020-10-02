У Трампа легкі симптоми COVD-19, тест Байдена - негативний

Президент США Дональд Трампа мав легкі симптоми коронавірусу станом на ранок п‘ятниці. Про це повідомив голова служби Білого дому Марк Медоуз. Медоуз зазначив, що Трамп перебуває в доброму гуморі і «дуже енергійний».

«Чудово, що президент не лише відданий роботі на благо американського народу, - наголосив голова служби. - Маємо президента, який не лише працює, залишатиметься на роботі, але, я з оптимізмом ставлюсь до можливості швидкого одужання».

Близько першої години ночі на п’ятницю за місцевим часом у Вашингтоні президент Трамп повідомив, що аналізи підтвердили коронавірус у нього та у дружини Меланії. Він написав у Twitter: «Цієї ночі аналізи на COVID-19 у першої леді та у мене показали позитивний результат. Ми негайно починаємо карантин і процес одужання. Ми подолаємо це РАЗОМ».

Суперник Трампа на президентських виборах Джо Байден здав аналіз на коронавірус у п’ятницю і отримав негативний результат, повідомив лікар родини Байденів Кевін О‘Коннор.

Байден та Трамп цього тижня взяли участь у перших передвиборчих дебатах. Політики не вдягали маски під час дебатів, але і не потискали один одному руки.

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