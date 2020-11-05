МОЗ пропонує посилити карантин та запровадити штрафи за неносіння масок

В Україні новий антирекорд: кількість виявлених за добу випадків COVID-19 наблизилась до 10 тисяч.

«9850 людей захворіли за минулу добу», – сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в четвер. За словами міністра, відбувається «ураганне розповсюдження коронавірусу».

Як сказав Степанов, дотримання правил потрібне як ніколи, а тому МОЗ наполягає на ухваленні законопроекту про штрафи за неносіння масок у громадських місцях, зокрема на транспорті. Штраф становитиме від 170 до 255 гривень, а механізм його стягнення передбачається той самий, що й при порушенні правил дорожнього руху.

Міністерство охорони здоров’я пропонує також посилити карантинні обмеження. Про це повідомив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Пославшись на приклад багатьох країн світу, де запроваджуються додаткові карантинні обмеження, локдауни та комендантські години, Ляшко заявив:

«Ми хочемо запропонувати Уряду встановити додаткові карантинні обмеження на території України. Вони будуть стосуватися обмеження діяльності зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон у торгово-розважальних центрах. Ми хочемо, щоб у ТРЦ працювали виключно магазини».

За словами Ляшка, МОЗ також проситиме Уряд заборонити проведення усіх масових культурних заходів та обмежити діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

Напередодні міністр охорони здоров’я допускав запровадження в Україні «карантину вихідного дня», коли у вихідні зачиняються крамниці, а заклади харчування працюють лише на виніс.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що локдаун всієї країни наразі не планується. Одначе, якщо ситуація з поширенням коронавірусної хвороби погіршиться, карантинні обмеження посилять.

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