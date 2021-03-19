Кремль жорстко обмежує роботу «Радіо Свобода». Це контрастує з політикою США щодо RT та Sputnik, - США в ОБСЄ

США жодним чином не обмежують здатність державних російських ЗМІ RT та Sputnik проводити мовлення у Сполучених Штатах. Ця теза прозвучала у відповіді тимчасово повіреної США в ОБСЄ Кортні Остріан на закид російської делегації щодо, буцімто, рівноцінності правового режиму діяльності RT та Sputink у США та дій влади РФ проти «Радіо Свобода».

«Такої рівноцінності немає, - заявила дипломат. - Кремль жорстко обмежує здатність «Радіо Свобода» проводити мовлення на російському телебаченні, або радіо. На противагу цьому США жодним чином не обмежують здатність державних російських ЗМІ RT та Sputnik проводити мовлення у Сполучених Штатах».

Остріан наголосила, що законодавство США Про реєстрацію іноземних агентів не еквівалентне російському закону про «іноземних агентів» і не передбачає обмежень на публікацію та мовлення з боку ЗМІ.

«Росія використовує свій закон про «іноземних агентів, щоб обмежувати, залякувати, переслідувати та зупиняти роботу громадянських активістів та незалежних медіа».

Про неприйнятність інтенсифікації кампанії, спрямованої проти незалежних ЗМІ в Росії, заявив речник Держдепу США. «Народ Росії, як і всі люди, має право вільно шукати, отримувати та ділитись інформацією та ідеями», - зауважив Нед Прайс.

Цього тижня США та Канада у спільній заяві засудили нову вимогу Росії, для іноземних ЗМІ, класифікованих як «ЗМІ-іноземні агенти», позначали кожен медійний контент затвердженим державою роз‘ясненням.

«Для твітів це виконати технічно неможливо, бо текст роз‘яснення перевищує обмеження на знаки твіта», - зокрема йдеться в заяві.

«Цю класифікацію застосовують проти організацій та осіб пов‘язаних, інколи побіжно, з програмами фінансованими Агентством США з глобальних медіа (USAGM) в Росії», - заявили країни.

Серед рішень Росії, спрямованих проти «Радіо Свобода», в заяві вказано на те, що «Роскомнадзор» відкрив 260 справ проти «Радіо Свобода» з 14 січня, які передбачають покарання у вигляді значних штрафів. 3 березня суд у Москві відхилив апеляцію «Радіо Свобода» на рішення стосовно низки штрафів. «Це означає, що «Радіо Свобода» зараз має сплатити до 2 травня, або зіткнутись із можливим закриттям своєї діяльності в Росії».

Дивіться також: Реакція Вашингтона на вакцинні фейки з боку Росії. Відео