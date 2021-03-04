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Держдеп: США занепокоєні підтвердженням штрафів проти «Радіо Свобода» в Росії

Речник Держдепу Нед Прайс

Державний департамент висловив занепокоєння через утиски свободи преси в Росії, після того, як російський суд підтвердив введення штрафів проти «Радіо Свобода», запроваджених законом про «іноземних агентів».

З такою заявою виступив речник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу для преси у середу.

«Сполучені Штати глибоко занепокоєні зростанням репресивних дій з боку Росії, яка проводить утиски свободи вираження, включаючи дії проти представників ЗМІ», - наголосив Прайс.

«Зокрема нас непокоїть те, що сьогодні «Радіо Свободи» було відмовлено в апеляції несправедливих штрафів, введених в рамках російського репресивного законодавства щодо реєстрації іноземних агентів», - додав Прайс у заяві, яка прозвучала лише через кілька годин після того, як суд у Москві відхилив п‘ять апеляцій, які подала «Радіо Свобода» з метою оскарження штрафів.

Прайс наголосив, що «Радіо Свобода і так «значно обмежена в своїй спроможності здійснювати мовлення на російському телебаченні та радіо».

«Це неприйнятно і ми продовжимо підтримувати присутність незалежних міжнародних ЗМІ в Росії», - заявив посадовець.

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