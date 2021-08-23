США на саміті «Кримської платформи»: Росія має нести відповідальність за агресію в Україні

«Ми разом з Україною та усіма учасниками засуджуємо незаконну анексію Криму, - заявила міністр енергетики США Дженніфер Гренголм​ у своєму виступі на саміті «Кримської платформи». - Ми продовжимо підтримувати «Кримську платформу». Крим - це Україна. Росію потрібно притягнути до відповідальності за агресію», - додала Гренголм.

Посадовиця запевнила: санкції США будуть діяти доки Росія не припинить окупацію Криму і агресію на сході України.

«Росія має виконувати свої зобов‘язання в рамках Мінських домовленостей і сумлінно працювати над припиненням конфлікту», - говорить посдоавиця.

Вона відзначила, що США підтримують Україну у боротьбі проти російської агресії а також у втіленні реформ.

В 30-ту річницю незалежності, Сполучені Штати пишаються своєю підтримкою України впродовж трьох десятиліть і наше партнерство зміцниться ще більше цього тижня, коли наші президенти зустрінуться у Вашингтоні

Від імені президента Байдена Гренголм заявила про «підтримку України та її зусиль з просування реформ, втілення євроатлантичних прагнень і створення кращого майбутнього для всіх українців, включаючи боротьбу з корупцією і боротьбу проти російської агресії».

«В 30-ту річницю незалежності, Сполучені Штати пишаються своєю підтримкою України впродовж трьох десятиліть і наше партнерство зміцниться ще більше цього тижня, коли наші президенти зустрінуться у Вашингтоні», - додала посадовиця.

Гренголм відзначила, що безпекова допомога для Українських Збройних сил від США включає надання оборонної зброї, «якої потребує Україна для захисту від російської агресії». США також докладають дипломатичних зусиль, щоб розв‘язати ситуацію на сході України.

Делегації більше 40 країн беруть участь у першому установчому саміті «Кримської платформи», що відбувається в Києві 23 серпня.



Дивіться також: У Чорнобильській зоні презентували Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива. Відео