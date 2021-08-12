США висловили підтримку саміту Кримської платформи

США привітали проведення саміту Кримської платформи в Києві, що відбудеться 23 серпня. З такою заявою виступила тимчасово повірена США в ОБСЄ Кортні Остріан.

«Ми вітаємо саміт Кримської платформи, який Україна проведе в Києві, і де Сполучені Штати та інші члени міжнародної спільноти підтримають Україну у заклику до Росії припинити окупацію Криму, який сьогодні та завжди буде українською суверенною територією, незважаючи на те, скільки разів Кремль заявлятиме інакше», - мовиться в заяві американської посадовиці.

Остріан підтвердила позицію країн міжнародної спільноти щодо того, що Крим є частиною України.

«Міжнародна спільнота знає, що Крим - це Україна і ми продовжимо притягати Росію до відповідальності за її дії, включаючи порушення прав кримських татар та інших мешканців півострова», - додала Остріан.

38 представників різних країн планують взяти участь в установчому саміті Кримської платформи, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

У своїй заяві Остріан наголосила на порушеннях прав людини в Криму. Росія утримує 100 політичних в‘язнів із Криму у в‘язницях на території Росії та Криму. Більшість із них кримські татари, відзначила посадовиця. Вона згадала про справу Ільвера Аметова, 71-річного лідера місцевого Меджлісу в Судаку, якого засудили до 8 місяців обмеження волі. Правозахисні організації пов‘язують засудження із роллю Аметова у Меджлісі, а російська влада закидає йому звинувачення, пов‘язані із збереженням артефактів у персональному музеї Аметова.

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