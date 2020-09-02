Китай прагне подвоїти свій ядерний арсенал за 10 років - звіт Пентагону США

Протягом наступних десяти років Китай має намір подвоїти свій ядерний арсенал; країна вже випередила США у декількох військових сферах і планує завершити модернізацію свого війська до 2035 року, перетворивши його на військо «світового класу» до 2049 року. Про це йдеться у щорічному звіті Пентагону, складеному на запит американського Конгресу і оприлюдненому у вівторок.

«Ядерні сили Китаю значно зміняться впродовж наступних десяти років, адже країна модернізує, диверсифікує та нарощує кількість своїх платформ доставки з землі, моря та повітря»,- йдеться у звіті.

Навіть за такого збільшення, кількість ядерних боєголовок Китаю, яка, за даними звіту, на початок 2020 року складала трохи більше 200, буде меншою за кількість ядерних боєголовок у США, кількість яких оцінюється на рівні 3 800, пише американське оборонне видання Defense News.

США намагались долучити Китай до участі в угоді про контроль над ядерною зброєю START, в якому наразі беруть участь США та Росія і строк дії якого завершується в лютому 2021 року, однак Китай поки не прийняв цю пропозицію.

У звіті також вказується на те, що Китай має найбільші військово-морські сили у світі, які нараховують 350 кораблів та підводних човнів, в той час як кількість кораблів ВМС США складала 293 на початок 2020 року, йдеться у звіті. Китай є найбільшим світовим виробником кораблів за тонажністю і далі нарощує кораблебудівельні спроможності для побудови кораблів усіх класів, йдеться у звіті.

Все ж, зауважили оглядачі видання Forbes, на тепер за тонажністю флот ВМС США перевищує флот ВМС Китаю, адже США включають 11 авіаносців, які важать біля 800 000 тон кожен.

У звіті також наголошується, що Китай нарощує кількість ракет звичайного озброєння без стримування з боку жодних міжнародних угод. Китай має більше 1250 балістичних ракет із запуском з землі (GLBM) а також має крилаті ракети із запуском з землі (GLCM). США наразі розміщують один тип GLBM звичайного озброєння і не мають GLCM, зазначають американські військові.

Минулого тижня міністр оборони США Марк Еспер заявив, що «вільна та відкрита» система, створена після Другої Світової війни, потерпає від нападу через «поведінку Китаю, що порушує правила» у Індо-Тихоокеанському регіоні.

Під час проведення навчань минулого тижня, Пекін провів постріли балістичними ракетами. У своїй заяві Пентагон висловив занепокоєння тим, що дії Китаю «контрастують із заявами про те, що не буде мілітаризації Південнокитайського моря».

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