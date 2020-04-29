Фондові ринки у США зросли на тлі новин про хід дослідження нових ліків від коронавірусу

Ціни на акції на фондових біржах США зросли вранці в середу на тлі обнадійливих новин про хід розробки ліків проти коронавірусу COVID-19. Фондовий індекс DOW зріс на 400 пунктів після відкриття, навіть попри негативні новини про падіння ВВП США у першому кварталі цього року.

Компанія Gilead Sciences повідомила про надходження «позитивних даних» від Національного інституту США з алергії та інфекційних хвороб стосовно використання ліків ремдесівір для лікування COVID-19.

«Декілька одночасних досліджень допомагають дізнатись, чи являється ремдесівір безпечним та ефектиіним препаратом проти COVID-19», - заявив головний лікар Gilead Мердад Парсі.

Компанія планує опублікувати дані дослідження протягом наступних тижнів.

Наразі немає схвалених ліків проти COVID-19 у США, що зумовлює підвищену увагу до роботи компанії.

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