Український літак евакуював людей із Кабула

У суботу 21 серпня з Афганістану вилетів український літак з евакуйованими громадянами України та іноземцями. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

На час повідомлення літак перебував на аеродромі в Пакистані.

"Кількість евакуйованих громадян та час повернення в Україну уточнюється", - мовиться в інформації Генштабу.

Як нагадав Генштаб, військово-транспортний літак ЗСУ перебуває на Близькому та Середньому Сході з місією евакуації громадян України та іноземців із Афганістану, де ситуація загострилась через прихід до влади Талібану.

153 українці звернулися до дипломатів з проханням про евакуацію з Афганістану. Про це днями повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його даними, ідеться про громадян України, які перебувають на військовій базі, де вони виконували роботи за контрактом; українців афганського походження, які відвідували родичів; бізнесменів та інших громадян України.

При цьому Кулеба заперечив твердження про те, що, буцімто в Афганістані перебувають українські військовослужбовці.

Першим українським літаком, що евакуював людей з Афганістану, був літак із 79 пасажирами на борту, який вилетів з Кабула у ніч на 16 серпня.

Україна запропонувала допомогу в переміщенні афганців із групи ризику. Про це повідомив речник Держдепартаменту США Нед Прайс. Він подякував країнам, і серед них Україні, які, за його словами, "зробили щедрі пропозиції стосовно зусиль з перміщення афганців із групи ризику”.

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