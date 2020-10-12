ЄС готовий запровадити персональні санкції проти Лукашенка

Євросоюз погодив запровадження санкцій проти Олександра Лукашенка. Повідомлення про затвердження відповідних висновків щодо реакції ЄС на події в Білорусі було опубліковане на сайті Ради Європи 12 жовтня.

«Рада рішуче засуджує насильство, яке білоруська влада застосувала проти мирних протестувальників і закликає звільнити всіх невиправдано затриманих осіб, включаючи політичних в‘язнів. На цьому тлі, у висновках згадується про обмежувальні заходи, запроваджені проти 40 осіб, відповідальних за шахрайським чином проведені президентські вибори та насильницьке придушення мирного протесту і заявляється про готовність ЄС ввести подальші обмежувальні заходи, включаючи щодо установ та високопосадовців, включно з Олександром Лукашенком», - йдеться у рішенні.

ЄС також заявив про намір «зменшити двосторонню співпрацю з центральною владою Білорусі, збільшити підтримку народу Білорусі та громадянського суспільства», зокрема в сфері підтримки жертв насильства, організацій громадянського суспільства та незалежних ЗМІ.

Як повідомляв Голос Америки, Лукашенко перебуває під американськими санкціями. На початку цього місяця, США розширили санкції стосовно Білорусі, включивши до переліку вісім білоруських чиновників за їхню роль у "підриванні демократичних процесів", "фальсифікації президентських виборів 9 серпня та жорстоких розгонах мирних протестувальників".

В Білорусі тривають жорсткі придушення протестів. Під час «Маршу честі» 11 жовтня було затримано понад 450 людей, повідомляє правозахисний центр «Весна».

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