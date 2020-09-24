Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Україна не визнала легітимність обрання Лукашенка президентом Білорусі

Україна поділяє позицію країн ЄС стосовно Білорусі. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час візиту до Братислави, відповідаючи на запитання журналістів. Він також закликав представників білоруської влади до діалогу з народом . "Якщо влада не знайде можливості діалогу зі своїми рідними людьми, цієї влади не буде. І тут Україна завжди підтримуватиме наших партнерів, і тут ми – однодумці зі всіма країнами Європи", - наголосив Зеленський

Володимир Зеленський також провів паралелі між нинішніми подіями в Білорусі та революцією гідності в Україні. "Ми ховали українців, яких убивали на Майдані. Ми бачили, як горіли люди й будівлі. Те, що ми сьогодні бачимо: якщо влада не зупинить ті дії, особливо дії правоохоронців спрямовані проти свого народу, вони отримають дуже потужний результат і відповідь від народу", - застеріг президент України білоруську владу.

Ще більш однозначно позицію офіційного Києва напердодні висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "З огляду на хід виборчої кампанії у Білорусі та подальші події, сьогоднішня "інавгурація" О. Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави", - заявив Кулеба.

Дивіться також: Які цілі ставить Україна на цій Генасамблеї ООН та які підводні камені очікує від Росії? Відео

Які цілі ставить Україна на цій Генасамблеї ООН та які підводні камені очікує від Росії? Відео
Embed
Які цілі ставить Україна на цій Генасамблеї ООН та які підводні камені очікує від Росії? Відео

No media source currently available

0:00 0:03:37 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG