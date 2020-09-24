Україна не визнала легітимність обрання Лукашенка президентом Білорусі

Україна поділяє позицію країн ЄС стосовно Білорусі. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час візиту до Братислави, відповідаючи на запитання журналістів. Він також закликав представників білоруської влади до діалогу з народом . "Якщо влада не знайде можливості діалогу зі своїми рідними людьми, цієї влади не буде. І тут Україна завжди підтримуватиме наших партнерів, і тут ми – однодумці зі всіма країнами Європи", - наголосив Зеленський

Володимир Зеленський також провів паралелі між нинішніми подіями в Білорусі та революцією гідності в Україні. "Ми ховали українців, яких убивали на Майдані. Ми бачили, як горіли люди й будівлі. Те, що ми сьогодні бачимо: якщо влада не зупинить ті дії, особливо дії правоохоронців спрямовані проти свого народу, вони отримають дуже потужний результат і відповідь від народу", - застеріг президент України білоруську владу.

Ще більш однозначно позицію офіційного Києва напердодні висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "З огляду на хід виборчої кампанії у Білорусі та подальші події, сьогоднішня "інавгурація" О. Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави", - заявив Кулеба.

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