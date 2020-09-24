Європейський Союз долучився до США та інших країн, зокрема України, із заявою про невизнання Олександра Лукашенка законним президентом Білорусі.

Так звана “інавгурація” 23 серпня 2020 року і мандат, про який каже Олександр Лукашенко, не мають жодної демократичної легітимності.

Об’єднання 27-ми країн континенту також каже про «перегляд відносин» з Мінськом.

«ЄС повторно наголошує, що білоруські президентські вибори 9 серпня не були вільними і справедливими. Європейський Союз не визнає сфальсифікованих результатів. На цій підставі так звана “інавгурація” 23 серпня 2020 року і мандат, про який каже Олександр Лукашенко, не мають жодної демократичної легітимності», - йдеться у заяві верховного представника від імені ЄС.

Євросоюз вказує, що церемонія “інавгурації” на шостий поспіль президентський термін, яку Лукашенко провів у середу без оголошення і за зачиненими дверима у Мінську, «лише поглиблює політичну кризу в Білорусі».

На тлі повідомлень про силові розгони протестів у Білорусі та арешти нових сотень людей у заяві сказано: «Ми вражені і зворушені відважністю білорусів, які далі виходять на мирні демонстрації за демократію та засадничі права попри жорстокі переслідування з боку білоруської влади».

ЄС знову повторив вимогу припинити насильство, звільнити затриманих і провести в Білорусі нові президентські вибори під наглядом Організації з безпеки та співробітництва у Європі.

Раніше Євросоюзу оголосив, що готує нові санкцій проти білоруських посадовців, причетних до фальсифікації виборів та насильства й переслідувань, але рішення у цій справі затримане внутрішньою суперечкою в ЄС.

Очікують, що питання європейських санкцій проти Білорусі буде вирішене на наступному саміті керівників країн ЄС, що мав відбутися 24 вересня, але був перенесений на 1 жовтня.

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