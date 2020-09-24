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ЄC заявляє про нелегітимність президентства Лукашенка в Білорусі

Олександр Лукашенко на церемонії в Мінську 23 вересня 2020 р.

Європейський Союз долучився до США та інших країн, зокрема України, із заявою про невизнання Олександра Лукашенка законним президентом Білорусі.

Так звана “інавгурація” 23 серпня 2020 року і мандат, про який каже Олександр Лукашенко, не мають жодної демократичної легітимності.
Заява верховного представника ЄС

Об’єднання 27-ми країн континенту також каже про «перегляд відносин» з Мінськом.

«ЄС повторно наголошує, що білоруські президентські вибори 9 серпня не були вільними і справедливими. Європейський Союз не визнає сфальсифікованих результатів. На цій підставі так звана “інавгурація” 23 серпня 2020 року і мандат, про який каже Олександр Лукашенко, не мають жодної демократичної легітимності», - йдеться у заяві верховного представника від імені ЄС.

Євросоюз вказує, що церемонія “інавгурації” на шостий поспіль президентський термін, яку Лукашенко провів у середу без оголошення і за зачиненими дверима у Мінську, «лише поглиблює політичну кризу в Білорусі».

На тлі повідомлень про силові розгони протестів у Білорусі та арешти нових сотень людей у заяві сказано: «Ми вражені і зворушені відважністю білорусів, які далі виходять на мирні демонстрації за демократію та засадничі права попри жорстокі переслідування з боку білоруської влади».

ЄС знову повторив вимогу припинити насильство, звільнити затриманих і провести в Білорусі нові президентські вибори під наглядом Організації з безпеки та співробітництва у Європі.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган спостерігає за турецьким судном, яке досліджує нафтогазові поклади у східному Середземномор’ї, проти чого протестують Кіпр та Греція.
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Раніше Євросоюзу оголосив, що готує нові санкцій проти білоруських посадовців, причетних до фальсифікації виборів та насильства й переслідувань, але рішення у цій справі затримане внутрішньою суперечкою в ЄС.

Очікують, що питання європейських санкцій проти Білорусі буде вирішене на наступному саміті керівників країн ЄС, що мав відбутися 24 вересня, але був перенесений на 1 жовтня.

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