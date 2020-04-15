Пол Манафорт просить про звільнення з в‘язниці через епідемію COVID-19

Колишній керівник виборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт звернувся з проханням про заміну ув‘язнення домашнім арештом через побоювання заразитись на СOVID-19 за ґратами.

Про таке прохання подане юристами Манафорта першим повідомило CBS News. 71-річний Манафорт потерпає від «високого тиску, хвороби печінки та дихальних шляхів», йдеться у листі юристів.

Майже тисячу в‘язнів у США було переведено із в‘язниць під домашній арешт у зв‘язку з поширенням епідемії COVID-19, повідомляє CBS News з посиланням на офіційні дані.

З подібним запитом до суддів звернувся і Майкл Коен, колишній юрист Трампа, им‘я якого фігурувало у розслідуванні в рамках процедури імпічменту президента. Однак його клопотання було відхилене.

Наразі Манафорт відбуває термін у 7,5 років за шахрайство з податками, банківське шахрайство та порушення пов'язані з лобіюванням в інтересах закордонних урядів у США. Обвинувачення Манафорту були висунуті в рамках розслідування втручання Росії до американських виборів, яке проводив Роберт Мюллер.

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