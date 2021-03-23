Ілон Маск каже, що Starship досягне Марсу вже до 2030 року

Ракета Starship, яка за планом конструкторів, буде спроможною надіслати 100 тон вантажу та людей на Місяць та Марс, зможе дістатись Червоної планети ще до 2030 року.

Про це написав американський мільярдер Ілон Маск, керівник SpaceX, компанії-розробника Starship.

Вони занизько ціляться. Лише ракети, придатні для швидкого повторного використання будуть конкурентними. Решта все - як біоплан з тканини в час реактивних літаків

«SpaceX приземлиться на Марсі задовго до 2030 року», - написав Маск у Twitter, коментуючи статтю у виданні Ars Technical, в якій йдеться про занепокоєння європейців щодо домінування SpaceX в сфері космічних запусків. Таке домінування, зазначається в статті, стало можливим завдяки успішному партнерству компанії Ілона Маска з американської космічною агенцією НАСА.

«Вони занизько ціляться, - написав Маск в коментарі до статті. - Лише ракети, придатні для швидкого повторного використання, будуть конкурентними. Решта все - як біоплан з тканини в час реактивних літаків».

Для SpaceX справді важкою перепоною стане забезпечення самодостатності бази "Альфа" на Марсі, - додав Маск.

Наразі ракета компанії Ілона Маска Starship проходить тестові запуски.

Три запуски прототипу ракети завершились вибухами.

Наступні випробування прототипу ракету Starship SN11 заплановано на 24 березня.

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