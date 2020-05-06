Український уряд обіцяє не зупиняти медреформу, але озвучені плани шокували багатьох лікарів, говорить експерт

Українські урядовці переконують, що пропоновані владою зміни в системі фінансування медичної галузі не означають зупинки медреформи в країні.

"Медична реформа має дати результат, який принесе покращення в роботі медичного персоналу і який принесе конкретно якісний результат для нас всіх, для мешканців України, які можуть стати пацієнтами для нашої медичної системи". - заявив на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, натомість йдеться про корекцію реформи, викликану пандемією коронавірусу. Зусилля уряду спрямовані на те, щоб зберегти робочі місця для медиків, зауважив Шмигаль.

В МОЗ вже заявили про збільшенння в рамках таких поправок до медреформи з 1 червня фінансування клінік за Державною програмою медичних гарантій.

Водночас експерти кажуть, що озвучені урядом кроки фактично означають згортання другого етапу реформи. Директор Агенства інновацій та стратегічного розвитку Олександр Хоруженко, який останні роки займався впровадженням медичної реформи в Сумській області, в інтерв’ю Голосу Америки зауважив, що йдеться про скасування головного принципу медичної реформи – «гроші ходять за пацієнтом».

Принцип «гроші ходять за пацієнтом» фактично скасовується

«Постанова уряду передбачає збереження субвенцій у вигляді так званого глобального бюджету. Тобто, це означає, що скільки лікарня отримувала в минулому році, стільки отримає і в поточному. Принцип «гроші ходять за пацієнтом» фактично скасовується. А саме цей принцип лежав в основі медичної реформи», - сказав Хоруженко.

Експерт додає, що озвучені очільником МОЗ Максимом Степановим плани, викликали шок у тих лікарів, які останні декілька років готувалися перейти до роботи за новими правилами.

«Величезна кількість головних лікарів, керівників громад і керівників районів готувалися до цієї реформи. Це був дуже болючий процес: величезні ресурси були витрачені на закупівлю обладнання, на підвищення кваліфікації, був болючий процес оптимізації штату і звільнення технічних працівників. Зараз ті громади, які готувалися до цього етапу медичної реформи, а не тільки витрачали гроші на фонтани і укладання бруківки, шоковані. Скажімо, в Сумській області 48 лікарень підписали угоди із Національною службою здоров’я. Прогнозована сума, яку вони могли отримати до кінця року – 1,3 мільярда гривень. Це достатня сума для роботи і для більшості лікарень вона більша, ніж вони отримали в 2019-ому році. Втратили б у фінансуванні в області до десяти лікарень. Це ті, головні лікарі яких завжди виступали проти реформи. Це ті заклади, які не готувалися, не займалися навчанням кадрів, придбанням медичного обладнання. Але ті лікарні, які готувалися останні два роки, зробили колосальну роботу, щоб увійти в реформу, щоб було достатнє навантаження на лікарів, могли б заробляти втричі більше, ніж до початку реформи. Бо це ж абсурд, коли у хірурга зарплата 7 тисяч гривень.

Хоруженко прогнозує відтік медичних кадрів в разі, якщо почнуть діяти старі принципи фінансування галузі.

«Покарали тих, хто готувався до реформи останні кілька років. Вони будуть демотивовані. Частина повернеться до старих схем і в закупівлях і в управлінні. Частина лікарів, які ще сподівалися на нормальні зарплати після карантину, виїде в Німеччину і в Польщу. Минулого року дуже багато медиків виїхало в Німеччину. Я дуже добре знаю ситуацію в Сумах. Головлікарю ледве вдавалося втримувати гарних хірургів і інших фахівців, щоб вони не їхали працювати за кордон. Бо тут вони отримують офіційно близько 10 тисяч гривень. В Німеччині їм пропонують від 3 тисяч євро на місяць для початку. Далі ти вдосконалюєш кваліфікацію і можеш отримувати до 10 тисяч євро на місяць. Лікарів високого класу неможливо в Україні втримати. Для великих лікарень, які готувалися до реформи, відтік кадрів може бути катастрофою. Цей відкат назад призведе до того, що ми отримаємо в медицині ще гірші результати. Проблеми в лікарень будуть ті ж самі, що й в 2019-ому році. Це буде хронічне недофінансування, та ж сама корупція, благодійні фонди, у які пацієнтів будуть змушувати робити внески. І лікарням все одно не буде вистачати коштів на утримання всього персоналу», - зауважує експерт.

Повернення до старого принципу фінансування медицини може допомогти зберегти робочі місця для персоналу, але не покращить якість надання послуг населенню, вважає Хоруженко.

в області є районна лікарня, де було 37 випадків інсультів за рік. І всі 37 пацієнтів померли

«Якщо хочуть просто врятувати неефективні лікарні, що заважає просто збільшити бюджет НСЗУ і збільшити оплату за конкретні послуги лікарень? Я погоджуюся, що 20 тисяч гривень оплати лікарні за лікування інсульту – це недостатньо. За нашою оцінкою, ця послуга разом із ліками коштує близько 50 тисяч гривень. Але в мене є шокуючі дані по інсультам по всім лікарням Сумської області. У нас в області є районна лікарня, де було 37 випадків інсультів за рік. І всі 37 пацієнтів померли. Це означає, що фактично людина із інсультом їде в таку лікарню помирати. Мають можливість і дійсно лікують інсульти в області лише дві лікарні. А тепер виходить, що пацієнтів із таким діагнозом знову будуть везти в ті заклади, де немає ні обладнання ні фахівців, де лікувати інсульти не вміють. І там смертність із таким захворюванням буде близькою до 100%. Так, ми збережемо в цих райцентрах робочі місця медиків, але там не буде охорони здоров'я. Фактично ми повертаємося в 2012-ий рік, коли було дуже гостре відчуття безвиході», - резюмує експерт.

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