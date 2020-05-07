НАСА досліджує мікроби з МКС для захисту здоров’я людей на Землі

Мікроби, які привозять на собі астронавти, повертаючись з Міжнародної Космічної Станції, досліджують в лабораторії для того, щоб дізнатися, як краще захистити здоров’я людей як в космосі и на Землі.

«Відстеження мікробів» це серія експериментів, в рамках якої у астронавтів, які повертаються з МКС збирають та досліджують мікроби.

Моніторинг мікробів може стати важливим для захисту здоров’я астронавтів на МКС а також астронавтів, які будуть брати у більш довготермінових проектах в космосі. Також ці експерименти можуть дати додаткову інформацію про відносно закриті середовища на Землі, як лікарні.

Науковці кажуть, що розуміння того, як члени МКС взаємодіють з так званою «мікробною громадою» є дуже важливим для попередження ускладнень для здоров’я людини під час як космічних польотів, так і вдома, в громадському транспорті чи в лікарнях.

Результати досліджень буди опубліковані у науковому виданні PLOS One.

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