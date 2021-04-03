Байден скасував рішення Трампа щодо санкцій проти посадовців Міжнародного кримінального суду

Президент США Джо Байден скасував виконавчий указ колишнього президента США Дональда Трампа, яким надавались повноваження для введення санкцій проти посадовців Міжнародного кримінального суду (ІСС).

На виконання указу Трампа, у вересні 2020 року тогочасний держсекретар США Майк Помпео заявив про запровадження економічних санкцій та візових обмежень проти посадовців суду, включаючи прокурора суду Фату Бенсуди, яка розслідувала звинувачення проти американських військових в Афганістані.

Після оголошення про скасування санкцій, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що санкції були «невідповідним» заходом, але зазначив свою незгоду з позицією суду щодо справ стосовно Афганістану та Палестини. Він також наголосив, що питання незгоди з позицією суду краще вирішувати у співпраці з цією установою.

«Це рішення відповідає нашій позиції, що втілені заходи були невідповідними та неефективними, - заявив Блінкен у п‘ятницю. - Ми, як і раніше, висловлюємо свою рішучу незгоду з діями ICC стосовно ситуацій в Афганістані та Палестині».

Минулого місяця США критикували суд за дії у справі про звинувачення щодо можливих порушень з боку Ізраїлю на палестинській території, зазначаючи, що Ізраїль не є членом суду.

Президент адміністрації суду Сільвія Фернандес де Гурменді привітала рішення США скасувати санкції і побачила в ньому «сприяння міжнародному порядку, заснованому на правилах».

Верховний представник ЄС у закордонних справах Жозеп Боррель також схвально відгукнувся про усунення санкцій і висловив підтримку діяльності суду з боку ЄС.

«ІСС відіграє важливу роль у забезпеченні справедливості для жертв злочинів, які є серед найбільш жахливих у світі», - заявив Боррель.

Міжнародний кримінальний суд, розташований в Гаазі, діє з 2002 року і розслідує справи, де йдеться про геноциди, злочини проти людства та військові злочини. 120 країн входять до суду. США не є серед цих країн.

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