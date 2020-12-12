Міжнародний кримінальний суд готовий розпочати розслідування воєнних злочинів в Україні - прокурорка

Прокурори Міжнародного кримінального суду в Гаазі заявили, що попереднє вивчення ситуації щодо міжнародного збройного конфлікту на Донбасі та в Криму показало “наразі існують обґрунтовані підстави вважати”, що на території України були скоєні злочини проти людяності та воєнні злочини, які заслуговують на повномасштабне розслідування.

Попереднє вивчення справи в Газзі тривало 6 років, прокурори вивчали звинувачення у низці злочинів, зокрема під час жорстокого придушення протестів у Києві в 2013-14 роках, російської анексії Криму в 2014 році, а також під час затяжного конфлікту на сході України.

Прокурорка Фату Бенсуда заявила, що злочини, щодо яких є звинувачення, та неспроможність українських та російських судів успішно їх розслідувати, означає, що наступний крок для прокурорів Міжнародного кримінального суду є надіслати запит на дозвіл суддів, щоб відкрити офіційне розслідування. Втім, коли це станеться, пані Бенсуда не уточнила.

В Україні були скоєні злочини проти людяності та воєнні злочини, які заслуговують на повномасштабне розслідування.

Ні Україна, ні Росія не є членами Міжнародного кримінального суду. Втім Україна двічі визнавала його юрисдикцію - попросивши розслідувати придушення протестів на Майдані за президентства Януковича, а пізніше розширила юрисдикцію на розслідування повідомлень про злочини в Криму та на сході Україні.

“Мій офіс виявив, що ці злочини, вчинені різними сторонами у конфлікті, були достатньо важкими, щоб вимагати розслідування моїм відомством як у кількісному, так і в якісному плані”, - заявила прокурорка Бенсуда.

У заяві прокурорки Бенсуди мовиться, що під час попереднього розслідування було виявлено три групи злочинів - які були вчинені під час військових дій, злочини щодо ув’язнених, а також злочини, вчинені в Криму.

У вересні цього року заступник Генпрокурора України розповів, що Україна розслідує участь 100 іноземних громадян із понад 30 держав світу у збройному конфлікті на Донбасі проти України. Найбільша їхня кількість - з Іспанії, Сербії, Молдови, Франції.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив оптимізм стосовно розслідування Кримінального суду.

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