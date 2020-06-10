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Новий пріоритет компанії Маска - ракета для польотів на Місяць та Марс

«Будь ласка, вважайте Starship новим головним пріоритетом SpaceX (крім зменшення ризиків повернення Дракона)». З таким листом до більш ніж 7 000 співробітників своєї компанії звернувся керівник SpaceX Ілон Маск, повідомляє CNBC. Він закликав прискорити роботу над ракетою.

Трохи більше тижня тому, компанія Маска разом з авіакосмічною агенцією США НАСА провели перший з 2011 року пілотований запуск ракети на Міжанродну космічну станцію з території США. Капсула «Команда Дракона» доставила двох американських астронавтів на МКС.

Розробка ракети Starship перебуває на стадії випробування прототипів. Ракета, спроектована для доставки більше 100 людей та 150 тон вантажів у космос, пережила вже п’ять невдалиї випробування прототипів, на основі яких відбувається вдосконалення проекту. За словами Маска, перед здійсненням польоту, компанії знадобиться побудувати ще 20 великих прототипів ракети.

У п‘ятницю Маск підтвердив плани надіслати першу команду на Марс з використанням ракети Starship вже до середини 2024 року.

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