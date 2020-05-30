Прототип ракети SpaceX Starship вибухнув під час випробувань

Компанія Ілона Маска SpaceX провела випробування прототипу двигуна Raptor для запуску Starship SN4.

Під час випробувань двигуна вибухнув прототип ракети-носія, розташованої на тестовому майданчику в Бока-Чіка, штат Техас. Це вже четверті випробування цього двигуна

Ракету-носій було значно пошкоджено під час вибуху, що унеможливлює продовження запланованих випробувань з використанням цього прототипу.

SpaceX розробляє ракету Starship, яка, за задумом компанії, має довготривалі польоти в космосі. Розробка перебуває на достатньо ранній стадії.

Постійні випробування дозволяють зрештою забезпечити високу безпеку та надійність ракети.

Ці випробування проводились окремо від проекту пілотованої місії в космос, запуск якої заплановано на суботу, або неділю, в залежності від погоди. Запуск астронавтів НАСА буде проведено ракетою Falcon 9, яка вже десятки разів успішно доставляла супутники та вантажі в космос.

Дивіться трансляцію запуску на соціальних платформах Голосу Америки.

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