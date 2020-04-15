Попри масштабну домовленість ОПЕК та Росії, ціни на нафту продовжили падіння

Незважаючи на досягнення домовленості про зменшення видобутку нафти в неділю, нафтові ціни знизились на біля 10% у вівторок і продовжили падіння в середу, повідомляють ЗМІ.

В неділю країни ОПЕК та інші країни, включно з Росією, домовились про зниження видобутку нафти на 9,7 барелів на день - найбільше скорочення за всю історію організації.

Канада, США та Норвегія також заявили, що компанії цих країн зменшують виробництво, однак утримались від запровадження обмежень.

Все ж зменшення не стало визначальним для стабілізації світових нафтових цін.

«Не існує реалістичної угоди, яка б достатньо скоротила пропозицію, щоб компенсувати короткострокові втрати в попиті. Однак минулотижневі досягнення є гарним стартом», - йдеться у звіті, який Міжнародне енергетичне агентство IEA видає щомісяця.

За даними IEA, попит на нафту через епідемію коронавірусу знизився до рівня 1995 року, хоча за той же час світовий ВВП, скоригований на інфляцію, зріс майже вдвічі.

«Навіть якщо обмеження на подорожі будуть послаблені в другій половині року, ми очікуємо, що світовий попит на нафту в 2020 скоротиться на 9,3 мільйона барелів на день порівняно з 2019 роком, що зітре майже десять років зростання», - наголошує Агентство.

Міністр енергетики США наголосив, що стабілізація цін не була метою США у цьому процесі, вже висловив сподівання, що нафтові ціни вже досягли дна. «Гадаю, це вже дно. Думаю, що метою цієї розмови з ОПЕК та країнами Великої 20-ки є саме подолання шкоди», - заявив Ден Бруєтт в коментарі CNBC.

Низькі ціни на нафту боляче вдарили по невеликим компаніям, які видобувають сланцеву нафту у США. Президент США Дональд Трамп провів декілька розмов з лідерами Саудівської Аравіх та Росії щодо ситуації на нафтовому ринку.

Деякі оглядачі побачили в тому, що президент США долучився до цих обговорень - намір неринковим чином регулювати ринок на користь компаніям і на шкоду споживачам. «Справжнім податком на споживачів» назвав такі зусилля відомий економіст Пол Кругман.

Нафтові ціни зменшились на 55% з початку року, що стало найбільшим падінням за два десятиліття. Падіння прискорила відмова Росії в березні затвердити більш високі обмеження на обсяги видобутку нафти, пропоновані ОПЕК. Важливим фактором стало падіння попиту на нафту через обмеження запроваджені країнами на час пандемії, а також нестача можливостей для зберігання нафти.

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