Гелікоптер НАСА вийшов на зв’язок з Марсу

Лабораторія Національного управління з аеронавтики і досліджень космічного простору США (НАСА) в Каліфорнії отримала повідомлення від гелікоптера «Геніальність», що перебуває на марсоході, який зробив посадку на Марсі 18 лютого 2021 року.

Якщо гелікоптер успішно проведе першу ніч на Марсі, де температура сягає мінус 90 градусів за Цельсієм, на наступний день НАСА почне зарядження батарей гелікоптера, а згодом спробує здійснити перший політ на іншій планеті, повідомили у відомстві.

«Для нас особливу важливість мають два питання: заряд «Геніальності» а також підтвердження того, що база працює як і задумано, обігрів відключається і електронні пристрої працюють в очікуваному інтервалі, - заявив Тім Кенгем, відповідальний за проект гелікоптера в лабораторії. - Обидва показники, як видається, добре працюють. Після цього позитивного повідомлення, ми завтра розпочинаємо зарядження батареї».

За планом, 2-кілограмовий гелікоптер відокремиться від марсоходу через 30-60 днів і здійснить перший політ на іншій планеті. Для того, щоб провести переліт в розрідженій атмосфері Марса, його лопаті крутитимуться у п‘ять разів швидше, ніж лопаті вертольота на Землі.

Марсохід «Наполегливість» досягнув «Червоної планети» цього тижня і вже прислав на Землю перші знімки.

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