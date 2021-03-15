Столтенберґ: 90% громадян ЄС мешкають в країнах НАТО, але країни ЄС забезпечують лише 20% витрат Альянсу

Співпраця США та ЄС є наріжним каменем європейської безпеки і це не зміниться у майбутньому, наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ у своєму виступі в Європарламенті в понеділок.

Він зауважив, що хоча більше 90 відсотків громадян ЄС проживають в країнах-членах НАТО, країни ЄС забезпечують лише 20% видатків НАТО. Він закликав країни Європи збільшити оборонні видатки.

Серед сфер співпраці НАТО та ЄС, Столтенберг назвав і стабілізацію в Україні.

«Сьогодні НАТО та Європейський Союз тісно співпрацюють у багатьох сферах, допомагаючи стабілізувати наш регіон від Західних Балкан до України, вирішуючи питання незаконної міграції через Егейського море а також відповідаючи на низку гібридних загроз, від кібернападів до кампаній з дезінформації», - зауважив посадовець у своєму зверненні до європарламентарів.

Цього тижня завершились навчання за участю збройних сил США в Німеччині, спрямованих на забезпечення взаємодії країн-членів НАТО в Балтійському регіоні. Після проведення навчань Combined Resolve, підрозділ Сухопутних сил США повідомив, що готується спрямувати бойові машини «Бредлі» до Польщі залізницею. Там «Бредлі використовуються для підтримки ініціативи Atlantic Resolve.

Колишній командувач силами США у Європі ген. Годжес прокоментував повідомлення, наголосивши на важливості розвитку військової мобільності в регіоні.

«Військова мобільність ... уявіть, якщо декілька бригад у НАТО мають одночасно це робити, щоб запобігти кризі і надіслита сигнал про боєготовність ... зараз ми можемо лише пересунути півтори бригади одночасно в Європі, через нестачу спроможності», - написав Бен Годжес у Twitter.

Можливості посилення мобільності сил НАТО в Європі є одним із питань для обговорення НАТО з європарламентаріями під час сьогоднішньої події.

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