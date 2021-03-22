«Стримування, оборона та діалог» – Столтенберґ окреслив підхід НАТО до Росії

Порушення Росією міжнародного права, використання військової сили проти сусідів, Грузії та України, а також агресивні дії Росії проти країн-членів НАТО шляхом кібервтручань та втручань до внутрішньополітичних процесів - такі причини погіршення відносин НАТО та Росії назвав генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ під час прес-конференції в понеділок.

Саме агресивна поведінка Росії спонукала Альянс провести «найбільшу адаптацію з часів Холодної війни», і зокрема, посилити східний фланг Альянсу а також збільшити заходи з кібербезпеки, заявив посадовець.

Столтенберґ наголосив на подвійному підході НАТО до співпраці з Росією: «Потужне стримування та оборона у поєднанні із відкритістю до змістовного діалогу». В якості прикладу такого діалогу, Столтенберґ відзначив нещодавнє продовження дії угоди START між США та Росією щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

Відповідаючи на питання преси, чи вважає він, як і президент США Джо Байден, що Путін є вбивцею, Столтенберґ заявив, що «Путін несе кінцеву відповідальність за всі дії, які робить російська держава і ми бачили неодноразові випадки агресивної поведінки, включаючи замах на вбивство опонентів», - заявив Генсек НАТО. Столтенберґ також висловив занепокоєння повідомленнями, що надходять про те, що «Росія пропонує винагороду за вбивство військових НАТО в Афганістані».

НАТО - найпотужніший і найуспішніший Альянс в історії

Цього тижня в Брюсселі відбувається зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. У вівторок до Брюсселя прибуде держсекретар США Ентоні Блінкен. Серед питань, які планують обговорити на засіданні НАТО - стримування Китаю та Росії, роль НАТО в Афганістані, посилення кібербезпеки, протистояння зміні клімату, та інше.

«НАТО - найпотужніший і найуспішніший Альянс в історії», - йдеться в заяві Держдепу США, виданій напередодні візиту Блінкена. У американському дипломатичному відомстві відзначили, що НАТО оберігає безпеку мільярда людей в Європі та Північній Америці.

«Разом Альянс стримує та охороняє від широкого кола викликів у сфері безпеки, включаючи російську агресію, тероризм, гібридні та кіберзагрози ... НАТО також працює над тим, щоб відповісти на ризики, які несе Китай для наших спільних інтересів у сфері безпеки та міжнародного порядку, заснованому на правилах», - йдеться у заяві Держдепу.

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