Країни НАТО узгодили пакет заходів у відповідь на нарощування Росією кількості ядерних ракет

НАТО протистоятиме Росії в ядерній сфері, але не копіюватиме її дії. Про це за результатами засідання міністрів оборони країн-членів НАТО, що відбулось 17 червня, повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберґ.
«Міністри оборони країн-членів НАТО узгодили збалансований пакет заходів у відповідь на значний і зростаючий арсенал ядерних ракет Росії, - заявив посадовець у Twitter. - Ми не будемо дзеркально відображати дії Росії і не хочемо допустити нової гонки ядерних озброєнь, але наша оборона і заходи стримування є потужними».
Серед затверджених заходів:
- Протиповітряна та протиракетна оборона
- Боєготовність з використанням звичайної зброї, такої як винищувачі
- Розвідувальна діяльність та навчання
- Заходи з забезпечення безпеки ядерної системи стримування
Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАТО.
Столтенберґ закликав Китай приєднатись до системи контролю за ядерною зброєю, а Росію брати активну участь в переговорах нової угоди про контроль над ядерною зброєю.
Як раніше повідомляв Голос Америки, за даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень миру (SIPRI), станом на початок 2020 року 9 ядерних країн - США, Росія, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль та Північна Корея - разом володіли 13 400 одиницями ядерної зброї.
Переговори з продовження угоди про скорочення ядерного озброєння START США та Росії, які володіють 90% всього арсеналу, не досягли прогресу в 2019 році, зокрема через наполягання США на тому, що до договору має приєднатись Китай. Угода має припинити свою дію в лютому 2021 року.
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