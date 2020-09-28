Навальний подякував Меркель за візит до лікарні

Російський опозиціонер Олексій Навальний повідомив, що канцлер Німеччини Анґела Меркель відвідала його у берлінській лікарні, де він проходив лікування після отруєння в Росії.

«Я дуже вдячний канцлеру Меркель за те, що вона відвідала мене в лікарні», - написав Навальний у Twitter в понеділок.

Напередодні про «таємний» візит Меркель до Навального написала німецька преса, підкресливши особисту увагу канцлера до ситуації з критиком Кремля. Навальний заперечив, що зустріч була таємною і назвав її радше приватною.

Навальний провів у лікарні «Шаріте» там 32 дні і з них 24 - у відділі інтенсивної терапії після того, як його непритомного евакуювали з Росії 22 серпня. У лабораторії в Німеччині, а також у Франції та Швеції підтвердили отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною з групи хімічної зброї «Новічок». Міжнародна спільнота закликала Росію провести незалежне розслідування отруєння, сенатори в США виступили за запровадження санкцій проти російських посадовців через ситуацію з Навальним.

Кремль видав заяви в яких звинуватив західну розвідку в отруєнні Навального. Також, за повідомленням британської Daily Mail, розслідувати справу в Росії призначили Андрія Лугового, якого в Британії звинувачують у отруєнні критика Кремля Олександра Літвіненка.

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